Les nouvelles résines durablement avantageuses à base d'ABS et de SAN offrent une solution prête à l'emploi et contribuent à réduire l'empreinte carbone dans les applications automobiles, industrielles et de biens de consommation





Trinseo (NYSE : TSE), un fournisseur de solutions de matériaux de spécialité et un fabricant de plastiques et de liants latex, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles résines contenant des matières recyclées à base d'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et de styrène-acrylonitrile (SAN), disponibles sous les noms commerciaux MAGNUMtm ECO+, MAGNUMtm CR et TYRILtm CR.

Les résines MAGNUMtm ECO+ ABS sont dédiées à l'industrie de la mobilité et seront présentées au marché lors de la 2024 Plastics in Automotive Engineering Conference, qui se tiendra à Mannheim, en Allemagne, les 18 et 19 juin prochains. Les résines utilisent exclusivement du styrène recyclé après consommation (post-consumer recycled, PCR) obtenu à partir de déchets ménagers, et il est possible d'obtenir n'importe quelle teinte grâce à l'utilisation de concentrés de couleur pour les applications finales. La résine MAGNUMtm ECO+ ABS conserve les mêmes performances et qualités qui ont fait de son homologue entièrement d'origine fossile une résine fiable et polyvalente adaptée aux applications visibles et cachées dans les véhicules. MAGNUMtm CR et TYRILtm CR sont des grades dédiés aux applications industrielles et au secteur des biens de consommation, tels que les bandes de chant, les réservoirs d'eau des machines à café ou les brosses à dents.

« Notre portefeuille comprend déjà une résine contenant des produits recyclés, PULSEtm GX ECO PC/ABS, et une solution bio-attribuée, MAGNUMTtm BIO ABS, mais nous travaillons constamment à élargir notre offre de produits durablement avantageux. La résine MAGNUMtm ECO+ ABS constitue la prochaine étape de notre parcours, et il s'agit d'une étape particulièrement importante, car le styrène monomère provient de déchets ménagers recyclés, ce qui signifie que les déchets d'aujourd'hui deviennent le plastique hautement performant de demain. Avec cette résine contenant des matériaux PCR, nous aidons non seulement les équipementiers à réduire l'empreinte carbone globale de leurs véhicules, mais nous leur permettons également de se conformer aux directives de l'UE sur l'utilisation du plastique PCR dans le domaine de la mobilité », a déclaré Ivan Angelov, directeur des affaires internationales pour le département Copolymères de Trinseo.

Les résines durablement avantageuses contiennent jusqu'à 60 % de styrène chimiquement recyclé. Le styrène recyclé est combiné à des polymères d'origine fossile pendant la polymérisation, attribué selon le processus ISCC + bilan de masse. Et comme la composition chimique du styrène recyclé devient identique à celle de son homologue vierge lors du vapocraquage, il n'est pas nécessaire de procéder à une ségrégation au cours de la fabrication.

Les matériaux sont structurellement et fonctionnellement identiques à leurs homologues vierges et peuvent être utilisés avec les outillages et équipements existants dans les mêmes conditions de traitement. Cela fait des nouveaux matériaux de Trinseo une solution prête à l'emploi, tout en offrant une réduction potentielle pouvant aller jusqu'à 18 % de l'empreinte carbone par rapport à la moyenne des autres produits à base d'ABS et de SAN de qualité industrielle. - *Valeurs préliminaires estimées, calculées sur la base des données d'une étude de recherche menée par un fournisseur de styrène et une tierce partie indépendante (portée : de l'extraction des matières premières jusqu'à la porte de l'usine).

« Les solutions de Trinseo destinées aux applications industrielles et au secteur des biens de consommation comprennent déjà les solutions à base d'ABS et de SAN avec jusqu'à 95 % de contenu bio-attribué, mais notre objectif est d'offrir aux clients le bon choix pour leurs applications. Ces résines contenant des matières recyclées offrent non seulement les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages que leurs homologues de première qualité, tout en ayant une empreinte carbone améliorée, mais elles aident également à réutiliser les déchets qui auraient autrement été brûlés ou mis en décharge », a confié pour sa part Romulo Bouzas, chef de produit pour le département Copolymères, Région EMOA, de Trinseo.

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spéciaux, s'associe à des entreprises pour donner vie à des idées faisant appel à l'imagination, de manière intelligente et durable, en combinant sa très grande expertise, ses innovations tournées vers l'avenir et les meilleurs matériaux afin de dégager de la valeur pour les entreprises et les consommateurs.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie sur des décennies d'expérience en matière de solutions matérielles diverses pour répondre aux défis uniques des clients dans de nombreux secteurs industriels, notamment le bâtiment et la construction, les biens de consommation, le secteur médical et la mobilité.

Les quelque 3?100 employés de Trinseo font preuve d'une créativité infinie pour repenser les possibilités offertes aux clients du monde entier depuis les sites de l'entreprise basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2023, Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3,7 milliards USD. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.trinseo.com et connectez-vous avec Trinseo sur LinkedIn, Twitter, Facebook et WeChat.

3 juin 2024 à 22:05

