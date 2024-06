Mavenir, Qualcomm et EchoStar réalisent la première démonstration de RedCap 5G Open RAN sur le réseau mobile Boost





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau natif cloud qui construit l'avenir des réseaux, Qualcomm et EchoStar ont démontré avec succès les capacités 5G Reduced Capability (RedCap) de leur solution Open virtualized Radio Access Network (Open vRAN) sur le réseau mobile Boost aux États-Unis. Cette démonstration phare, réalisée à l'aide du système modem-RF Snapdragon® X35 5G de Qualcomm, marque la première validation des capacités 3GPP RedCap 5G sur un réseau Open RAN, ce qui indique une promesse importante pour les cas d'utilisation existants et futurs d'IoT 5G et des appareils connectés.

Les solutions RedCap sont conçues pour fournir une couverture optimisée via une faible consommation d'énergie, réduisant ainsi les coûts de connectivité commerciale pour les cas d'utilisation qui ne nécessitent pas de capacités complètes à haut débit, des appareils grand public connectés aux applications IoT d'entreprise. Pour EchoStar, l'intégration des capacités RedCap dans son réseau Open RAN lui permet d'étendre sa portée sur le marché, assurant ainsi l'accès à des sources de revenus inexploitées et à des opportunités de monétisation en desservant une gamme plus large d'appareils et d'applications 5G plus simples et de faible puissance. Cette intégration donne également à l'entreprise la capacité de mieux adapter les services pour répondre aux besoins uniques et diversifiés des segments de clientèle stratégiques.

Commentant les accomplissements de l'entreprise, BG Kumar, président, réseaux d'accès, plateformes et MDE, Mavenir, déclare : « Alors que l'industrie continue d'explorer les avantages des architectures Open RAN, le travail de pionnier de Mavenir avec RedCap sur le réseau mobile Boost est un nouvel exemple de notre engagement indéfectible à stimuler l'innovation et à promouvoir l'évolution des réseaux Open RAN. Notre démonstration pionnière est un grand pas en avant pour les opérateurs qui cherchent à maximiser les axes de revenus pour la 5G grâce à une connectivité omniprésente des appareils, et jette les bases des réseaux mobiles plus flexibles, évolutifs et économes en énergie de demain. »

« EchoStar continue d'innover et de stimuler l'évolution au sein de l'écosystème des réseaux Open RAN », déclare Eben Albertyn, vice-président exécutif et directeur de la technologie, EchoStar. « Le travail de Mavenir avec RedCap sur notre réseau mobile Boost nous offre encore un nouveau moyen d'offrir des solutions de connectivité sur mesure pour mieux répondre aux besoins de nos clients dans tous les segments de l'industrie. »

« Qualcomm Technologies continue de repousser les limites de l'innovation sans fil, en fournissant des technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la connectivité », déclare Gautam Sheoran, vice-président et directeur général, communications sans fil et haut débit, Qualcomm Technologies, Inc. « Les solutions 5G RedCap joueront un rôle essentiel dans la maximisation de l'utilisation efficace des réseaux de prochaine génération, et nous saluons la démonstration Open vRAN de ces capacités par Mavenir et EchoStar aujourd'hui, marquant ainsi un véritable jalon pour le secteur. »

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux aujourd'hui avec des solutions cloud natives, basées sur l'IA, qui sont écologiques de par leur conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l'Open RAN et acteur disruptif reconnu dans le secteur, Mavenir propose des solutions primées qui permettent une automatisation et une monétisation sur les réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mavenir.com

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Snapdragon est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

3 juin 2024 à 21:50

