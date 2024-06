Cintas reconnu parmi les meilleurs employeurs aux États-Unis pour les jeunes diplômés par Forbes





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnu pour son dévouement à soutenir la croissance des jeunes professionnels en étant nommé par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes diplômés en 2024.

« Le succès et la solide culture de Cintas proviennent de l'investissement dans nos employés-partenaires, en particulier ceux qui commencent tout juste leur carrière », déclare Todd Schneider, président et chef de la direction de Cintas. « Nous reconnaissons les besoins et les défis uniques auxquels ce groupe d'employés-partenaires est confronté alors qu'ils entament leur parcours professionnel. C'est pourquoi il est important que nous leur fournissions les ressources, la formation et les outils nécessaires pour les mettre sur la voie de la réussite professionnelle et personnelle. »

Forbes s'est associé au cabinet d'études de marché Statista et a interrogé plus de 100 000 jeunes professionnels aux États-Unis travaillant pour des entreprises d'au moins 1 000 employés. Les participants ont été invités à évaluer leur employeur dans des domaines tels que la réputation, le salaire et les avantages sociaux, les opportunités d'éducation et d'avancement professionnel, les heures de travail et l'atmosphère, la qualité du travail, la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), si la performance est reconnue et s'ils recommanderaient leur employeur à leurs amis et à leurs proches.

Cintas soutient ses jeunes professionnels de plusieurs manières, notamment par le biais de son programme de formation aux postes de direction (MT). Le programme fournit aux stagiaires les outils et les ressources nécessaires pour prospérer en leur offrant une formation immersive et pratique dans tous les aspects des opérations de l'entreprise. À la fin du programme de MT, les stagiaires sont alors en posture de maximiser leurs forces et leur potentiel d'avancement professionnel.

« En tant que personne ayant suivi le programme de formation aux postes de direction de Cintas juste après l'université, j'ai eu le privilège de bénéficier d'un soutien et d'un mentorat incroyables, qui ont contribué à façonner mon parcours chez Cintas», déclare Schneider.

Pour compléter cet accomplissement, Newsweek a également récemment nommé Cintas sur sa liste des meilleurs lieux de travail aux États-Unis pour les jeunes professionnels 2024. Cette liste de Newsweek, en partenariat avec Plant-A Insights Group, fournit les perspectives des employés et leurs expériences sur la culture d'entreprise, les conditions de travail et d'autres aspects de leur employeur actuel et des entreprises qu'ils connaissent bien.

Cette reconnaissance supplémentaire soutient davantage les efforts déployés par Cintas pour donner la priorité au bien-être et au développement de ses jeunes professionnels.

Cliquez ici pour visionner une vidéo et en savoir plus sur le programme de formation aux postes de direction.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

