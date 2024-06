Les SuperClusters d'IA refroidis par liquide de Supermicro alimenteront un centre de données d'IA à grande échelle au Japon





En collaboration avec Datasection, KDDI et Sharp, Supermicro déploiera des solutions d'IA refroidies par liquide prêtes à l'emploi à l'échelle du rack avec des GPU NVIDIA avancés dans un nouveau centre de données d'IA -- Les centres de données d'IA dotés d'une informatique verte peuvent être gratuits avec un bonus

SAN JOSÉ, Californie et TAIPEI, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Computex -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, collabore avec Datasection, Foxconn, KDDI et Sharp, pour créer un centre de données d'IA à grande échelle en Asie. Supermicro, en collaboration avec l'intégrateur de systèmes Datasection, développera des solutions d'informatique totale refroidies par liquide à l'échelle du rack en s'appuyant sur les GPU NVIDIA avancés pour un nouveau centre de données. En outre, Supermicro prévoit de construire un système à refroidissement liquide avec des tuyaux, des tours d'eau et des équipements de surveillance.

Construite sur l'ancienne usine de Sharp Sakai, la nouvelle installation prendra en charge des systèmes avancés optimisés pour la plateforme NVIDIA AI Enterprise et offrira des performances puissantes pour les applications LLM, d'apprentissage automatique et d'IA générative de pointe.

« Supermicro est ravi de collaborer avec ces entreprises de premier plan sur un projet aussi passionnant, a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. Nos nouvelles solutions à refroidissement par liquide direct (DLC) à la pointe de l'industrie sont précisément les meilleures pour les déploiements de racks d'IA hyperdenses qui peuvent réduire les coûts énergétiques et l'impact environnemental. Le nouveau centre de données d'IA et les entreprises impliquées sont un excellent exemple de l'engagement de l'industrie en faveur de l'informatique verte et de l'expansion mondiale de l'IA. »

