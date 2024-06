Susan Michaels rejoint Presidio Investors comme associée opérationnelle





Presidio Investors, une société d'investissement leader, spécialisée dans les entreprises à forte croissance, a le plaisir d'annoncer la nomination de Susan Michaels comme associée opérationnelle, avec effet immédiat. Susan apporte une grande expérience à la croissance et à la direction stratégique de Presidio.

Susan Michaels apporte une grande richesse de connaissances grâce à une brillante carrière dans le secteur des données et du numérique. Très récemment, elle a occupé le poste de directrice des ventes chez Janes. Le leadership de Susan a sans cesse accéléré la croissance des ventes et transformé les comptes de pertes et profits.

Avant de rejoindre Janes, Susan a occupé des postes à responsabilité chez Dun & Bradstreet et LexisNexis, où elle a été à l'origine d'une importante croissance et de gains d'efficacité opérationnelle. Son expertise en matière de création d'alliances stratégiques et d'exploitation du potentiel du marché lui a valu le titre de leader du secteur de la transformation.

« Je suis très heureuse de rejoindre Presidio Investors et de contribuer au succès de l'entreprise », a déclaré Susan Michaels. « Les résultats obtenus par Presidio auprès des entreprises à forte croissance cadrent parfaitement avec mon expérience ».

Susan est également fondatrice et CEO de Kensington Advisors et collabore activement avec plusieurs organisations à but non lucratif. Elle est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence en économie du Davidson College.

À propos de Presidio Investors : Presidio Investors est une société d'investissement leader, spécialisée dans le partenariat avec des entreprises qui se développent dans les secteurs de la technologie, des médias et des services financiers. L'équipe de Presidio, forte de son expérience en matière d'investissement et d'exploitation, utilise une approche collaborative pour développer les entreprises et dégager d'excellents rendements. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : www.presidioinvestors.com.

3 juin 2024 à 18:45

