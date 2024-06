BIOQuébec et Maryland Tech Council forgent un nouveau partenariat pour faire progresser les Sciences de la vie





BIOQuébec et le Maryland Tech Council (MTC) sont ravis d'annoncer un nouveau protocole d'entente (PE) qui améliorera la coopération et la collaboration entre les secteurs des sciences de la vie au Québec et au Maryland. Ce partenariat vise à favoriser des bénéfices mutuels et à renforcer l'industrie biopharmaceutique et de la biotechnologie dans les deux régions grâce au partage d'information et d'opportunités.

Le PE établit un cadre de coopération qui permettra aux membres des deux organisations d'accéder à des ressources, de se connecter aux marchés internationaux et de participer à des événements exclusifs conçus pour encourager la croissance et l'innovation dans l'industrie des sciences de la vie. Ceux-ci peuvent inclure des événements bilatéraux tels que des missions commerciales, des compétitions de pitch et des conférences.

Le PDG de BIOQuébec, Benoit Larose, a déclaré : «?Nous sommes heureux de nous associer au Maryland Tech Council grâce à ce protocole d'entente. Cette collaboration offre non seulement à nos membres respectifs des opportunités précieuses pour se connecter, mais assure également des bénéfices mutuels, enrichissant l'industrie biopharmaceutique et biotech du Québec et du Maryland grâce à des connaissances et des initiatives partagées. C'est une étape concrète pour étendre notre portée et notre impact, renforçant nos industries à l'échelle internationale.?»

Kelly Schulz, PDG du Maryland Tech Council, a déclaré : «?Cette collaboration enthousiaste avec BIOQuébec tirera parti des forces uniques de nos organisations pour favoriser l'échange de connaissances et connecter nos membres à de nouveaux marchés. Nous sommes ravis de travailler avec BIOQuébec pour faire progresser les frontières des sciences de la vie grâce à une expertise partagée et l'innovation.?»

«?Au Québec, nous misons sur les collaborations internationales pour bâtir un écosystème des sciences de la vie encore plus dynamique. L'entente établie entre BIOQuébec et Maryland Tech Council permettra d'allier nos forces pour favoriser la croissance et l'innovation dans ce secteur clé pour nos économies respectives?», souligne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« C'est toujours positif lorsque le Québec tisse des liens économiques à l'étranger. Le partenariat entre BIOQuébec et Maryland Tech Council est un bel exemple de collaboration qui va permettre d'accélérer l'innovation dans un secteur clé », ajoute Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le Maryland et le Québec partagent une histoire de collaboration, incluant la signature d'un accord en 2020 et son renouvellement en 2023 visant à promouvoir conjointement le commerce et l'innovation, en particulier dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé publique.

«?Nous sommes ravis de voir le Maryland et le Québec consolider leur partenariat avec ce nouvel accord, qui continuera d'ouvrir des portes aux entreprises biotechnologiques des deux régions?», a déclaré Kevin Anderson, secrétaire au Commerce du Maryland. «?Nous sommes impatients de travailler avec le Maryland Tech Council pour soutenir ce protocole d'entente et aider nos entreprises du Maryland à se connecter avec de nouveaux partenaires et opportunités au Québec.?»

Ce partenariat représente un engagement des deux organisations non seulement à faire progresser leurs secteurs respectifs, mais aussi à créer de véritables opportunités pour leurs membres.

Des informations supplémentaires sur les événements et opportunités spécifiques qui découleront de ce partenariat seront partagées avec les membres dans les mois à venir.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association à but non lucratif, entièrement financée par ses membres. Elle représente plus de 190 entreprises et organisations actives au Québec qui oeuvrent dans l'industrie des sciences de la vie et en particulier dans le domaine biopharmaceutique et de la biotechnologie. Nos membres sont impliqués à toutes les étapes de la chaîne d'innovation en santé et contribuent significativement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Leurs activités incluent la découverte de médicaments, de vaccins et d'outils diagnostiques, leur développement, leur fabrication et leur commercialisation. BIOQuébec est la voix de l'industrie, favorise le maillage et le développement économique et agit comme lien entre le secteur privé et les parties prenantes. Pour obtenir davantage de renseignements sur l'association, visitez www.bioquebec.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Maryland Tech Council

Le Maryland Tech Council (MTC) est une communauté collaborative qui s'engage activement à renforcer les industries de la technologie et des sciences de la vie en soutenant les efforts de nos membres. Nous sommes la plus grande association industrielle de technologie et de sciences de la vie de l'État du Maryland, et nous apportons de la valeur en offrant à nos membres un forum pour apprendre, partager et se connecter. MTC rassemble la communauté de la région en une seule organisation unie qui permet à nos membres d'atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à la défense des intérêts, au réseautage et à l'éducation. La vision du Maryland Tech Council est de propulser le Maryland pour devenir la première économie de l'innovation pour les sciences de la vie et la technologie du pays. Suivez-nous sur mdtechcouncil.com, LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

3 juin 2024 à 18:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :