Déclaration des dirigeants du G7 sur le projet de cessez-le-feu à Gaza





OTTAWA, ON , le 3 juin 2024 /CNW/ - « Nous, les dirigeants du Groupe des Sept (G7), appuyons pleinement et soutiendrons l'accord global présenté par le président Biden, accord qui conduirait à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération de tous les otages, à une augmentation significative et durable de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza et à une fin durable de la crise, et qui protégerait les intérêts d'Israël en matière de sécurité et la sécurité des civils de Gaza. Nous réaffirmons notre appui à l'égard d'une démarche crédible vers l'instauration d'une paix devant mener à la solution à deux États.

« Nous appelons le Hamas à accepter cet accord, qu'Israël est disposé à mettre en oeuvre, et nous demandons instamment à tous les pays ayant une influence sur le Hamas de l'encourager à le faire. »

