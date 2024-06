Avis aux médias - Le ministre Champagne prendra part à une discussion sur la productivité et l'essor de l'intelligence artificielle au Canada





OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, prendra part à une discussion sur la façon dont l'intelligence artificielle stimule la croissance économique au Canada. Il sera accompagné du directeur général de Scale AI, Julien Billot; du cofondateur et président-directeur général d'Airudi, Pape Wade; du fondateur et directeur général de Mappedin, Hongwei Liu; et de la présidente et cheffe de la direction de BDC, Isabelle Hudon.

Date : Le mardi 4 juin 2024

Heure : 16 h (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

