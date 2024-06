Bombardier annonce sa participation à une prochaine conférence à l'intention des investisseurs





Banque nationale Marchés financiers 14e conférence annuelle du Québec

Date : Mercredi 5 juin 2024

Lieu : Toronto, ON

Représentant de Bombardier : Bart Demosky, vice-président exécutif et chef des finances*

MONTRÉAL, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (BBD-B.TO) a annoncé aujourd'hui qu'elle participerait à la 14e conférence annuelle du Québec de Banque nationale Marchés financiers, le 5 juin. Bart Demosky, vice-président exécutif et chef des finances de Bombardier, y sera présent.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer avec les Relations avec les investisseurs pour en savoir plus sur la participation de Bombardier à cette conférence.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l'avenir de l'aviation ? en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l'expérience de haut niveau à laquelle ils s'attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s'y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d'environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l'équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Contact médias :

Francis Richer de La Flèche

Planification financière et Relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240-9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855-7167

*Participation sous toutes réserves

3 juin 2024 à 17:05

