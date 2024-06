Le gouvernement du Canada améliore l'accès aux services Internet haute vitesse en Saskatchewan





Le gouvernement fédéral investira jusqu'à 160 millions de dollars pour brancher 13 700 foyers à Internet haute vitesse et déployer des services mobiles le long de 500 kilomètres de routes

LA RONGE, SK, le 3 juin 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération, cela signifie fournir à tous les Canadiens un accès à Internet haute vitesse fiable et abordable, peu importe où ils vivent. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada appuie l'expansion des services Internet haute vitesse et de la connectivité mobile au sein des communautés moins bien desservies de la Saskatchewan, particulièrement des collectivités autochtones, ainsi que le long des routes de la province.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral pouvant atteindre 160 millions de dollars pour la mise en place de services Internet haute vitesse et de connectivité mobile dans des communautés de la Saskatchewan et le long de corridors routiers de la province.

SaskTel obtiendra un maximum de 105 millions de dollars pour brancher jusqu'à 5 700 foyers de collectivités du Centre-Ouest et du Nord de la Saskatchewan, soit en majorité des communautés autochtones. Le nom de ces communautés ainsi que les détails complets de ces projets seront annoncés à une date ultérieure. En outre, dans le cadre de son plan d'immobilisations, SaskTel augmentera la vitesse des services Internet dans 19 communautés additionnelles, de manière à atteindre le seuil de 50/10 mégabits par seconde (Mbps).

La ministre a également fourni de l'information détaillée au sujet de sept projets financés par le gouvernement fédéral qui permettront de fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 8 000 foyers, dont 3 200 foyers autochtones. Deux des projets visent la mise en place de services mobiles le long de 500 kilomètres de routes, à la fois au sein de communautés autochtones et à proximité de routes principales. Le gouvernement fournira en tout 55 millions de dollars en appui à ces projets. Les bénéficiaires de ces fonds sont Access Communications Co-operative Ltd., Advanced Interactive Canada Inc., BH Telecom Corp., la Première Nation Nakota Pheasant Rump en partenariat avec Sequorum Inc., le conseil tribal de Meadow Lake, et SaskTel.

Le financement du gouvernement du Canada est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse et de téléphonie mobile fiables.

Toute la population canadienne aura accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et 98 % de la population sera branchée d'ici 2026. Le Canada est en bonne voie d'atteindre son objectif de connectivité pour 2026. Les projets annoncés aujourd'hui constituent un autre pas vers l'atteinte de cet objectif, et le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent à toutes les communautés au pays de tirer parti du potentiel du Canada.

Citations

« Les services Internet haute vitesse ne sont plus un luxe. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui permettra la prestation d'un accès fiable à Internet haute vitesse à jusqu'à 13 700 foyers de communautés moins bien desservies de la Saskatchewan, ainsi que le déploiement de services mobiles le long de 500 km de routes. Les communautés de la Saskatchewan, grandes et petites, méritent une connexion fiable pour réaliser leur plein potentiel dans notre monde numérique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Les services Internet fiables et rapides fournissent aux résidents de communautés urbaines, rurales ou nordiques les moyens de bénéficier de services d'éducation et de soins de santé, de profiter de possibilités économiques et de communiquer avec leur famille et leurs amis. Le gouvernement de la Saskatchewan est déterminé à mettre en place les technologies et les outils essentiels à la prospérité à l'ère numérique, aux quatre coins de la province. Je remercie le gouvernement du Canada de fournir ce financement qui vient étayer les investissements de plus de 1 milliard de dollars en cours de réalisation par SaskTel pour brancher plus de 225 communautés et 85 % des foyers saskatchewanais à des services Internet par fibre ultrarapides. »

- Le député provincial d'Athabasca, Jim Lemaigre, au nom du ministre responsable de SaskTel, Dustin Duncan

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 88 millions de dollars dans des projets de connectivité en Saskatchewan .

3 juin 2024 à 16:52

