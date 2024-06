INFORMATION RÉGLEMENTÉE Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 3 juin 2024, 22:15h CET / 16:15h ET ? Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des...

INFORMATION RÉGLEMENTÉE Publication relative à des notifications de transparence Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 3 juin 2024, 22:05h CET / 16:05h ET ? Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations...

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait la déclaration suivante : « Aujourd'hui, notre gouvernement a déposé au Parlement le rapport...

Talkdesk®, Inc., fournisseur mondial de technologies d'expérience client (CX) basées sur l'intelligence artificielle (IA) et destinées aux entreprises de toutes tailles, a lancé aujourd'hui son dernier rapport annuel Talkdesk Global Contact Center...