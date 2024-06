Le Canada annonce de nouveaux programmes pilotes pour soutenir les aides familiaux et les familles canadiennes, et a l'intention de rendre permanent le programme pour les aides familiaux





TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les aides familiaux de l'étranger ont une valeur inestimable pour les familles canadiennes. Leur travail acharné change la donne dans la vie des personnes dont ils s'occupent, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Le Programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial et le Programme pilote des aides familiaux à domicile prendront fin plus tard ce mois?ci, et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui de nouveaux programmes pilotes améliorés pour les aides familiaux. Cela permettra aux aides familiaux de continuer à venir au Canada, alors que nous nous efforçons de rendre permanents les programmes pilotes pour les aides familiaux.

Ces nouveaux programmes pilotes offriront aux aides à domicile la résidence permanente (RP) dès leur arrivée au Canada. Les aides à domicile seront également autorisés à travailler pour des organismes qui offrent des soins temporaires ou à temps partiel à des personnes semi?autonomes ou qui se remettent d'une blessure ou d'une maladie. Cette nouvelle voie d'accès permettra aux aides familiaux de trouver plus facilement un emploi convenable auprès d'employeurs fiables et d'avoir un accès clair et simple au statut de résident permanent dès leur arrivée au Canada.

Dans le cadre de ces nouveaux programmes pilotes, les candidats souhaitant travailler dans le secteur des soins à domicile du Canada pourront présenter une demande s'ils satisfont aux critères suivants :

atteindre au minimum le niveau 4 selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC);

être titulaire de l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires canadien;

avoir une expérience de travail récente et pertinente;

avoir reçu une offre pour un emploi à temps plein en soins à domicile.

Ces nouveaux programmes pilotes de RP dès l'arrivée représentent un grand pas en avant dans les efforts déployés par le Canada pour répondre aux besoins en matière de soins à domicile en évolution de sa population diversifiée. De plus amples renseignements seront communiqués avant le lancement complet des programmes pilotes, notamment l'ensemble des critères d'admissibilité et des détails sur la façon de présenter une demande.

Citations

« Les aides familiaux jouent un rôle essentiel dans le soutien des familles canadiennes, et nos programmes doivent rendre compte de leurs contributions inestimables. Alors que nous travaillons à la mise en oeuvre d'un programme permanent pour les aides familiaux, ces deux nouveaux programmes pilotes amélioreront non seulement le soutien offert aux aides familiaux, mais offriront aussi aux familles les soins de qualité qu'elles méritent. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Après avoir entendu les récits et les commentaires des aides familiaux partout au Canada, je suis fière que nous prenions des mesures concrètes pour élaborer des politiques de soutien à la communauté des aides familiaux. Des générations de femmes et d'hommes ont défendu cette voie d'accès importante et ont pris soin de nos familles et de nos proches ici au Canada. Le moment est venu de leur rendre les soins qu'ils méritent. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise

Faits en bref

En juin 2014, le programme des aides familiaux résidants comptait plus de 60 000 personnes. Aujourd'hui, il en reste moins de 1 %.

Dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2024-2026, le Canada admettra plus de 15 000 aides familiaux en tant que résidents permanents.

admettra plus de 15 000 aides familiaux en tant que résidents permanents. Au 30 avril 2024, près de 5 700 aides familiaux et des membres de leur famille avaient obtenu la résidence permanente depuis le lancement du Programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial et le Programme pilote des aides familiaux à domicile en 2019.

Lien connexe

Suivez?nous

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

3 juin 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :