Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 3 juin 2024, 22:05h CET / 16:05h ET ? Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu'elle a reçu quatre notifications de transparence comme détaillé ci?dessous.

FMR LLC

Le 30 mai 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de FMR LLC suivant le franchissement du seuil de 3% en date du 28 mai 2024. A cette date, FMR LLC (avec ses entreprises contrôlées) détenait 1.698.402 droits de vote, soit 1.613.888 actions et 84.514 instruments financiers assimilés, représentant 4,99% du nombre total des droits de vote en date du 28 mai 2024 (34.060.390).

La notification datée du 30 mai 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : FMR LLC (avec adresse à The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, Etats-Unis) Date du dépassement de seuil : le 28 mai 2024 Seuil franchi : 3% Dénominateur : 34.060.390 Détails de la notification :



A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres FMR LLC 0 0 0,00% FIAM LLC 0 258 0,00% Fidelity Management & Research Company LLC 0 1.613.630 4,74% Sous-total 1.613.888 4,74% TOTAL 1.613.888 0 4,74% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d'instruments financiers assimilés Type d'instrument financier Date d'échéance Date ou délai d'exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument % de droits de vote Règlement Fidelity Management & Research Company LLC Prêt d'actions 84.514 0,25% physique TOTAL 84.514 0,25%





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 1.698.402 4,99%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :FIAM LLC est contrôlée par FIAM Holdings LLC. FIAM Holdings LLC, Fidelity Management & Research Company LLC sont contrôlées par FMR LLC. FMR LLC n'est pas contrôlée. Information supplémentaire : Les participations attribuées aux entreprises mentionnées ci-dessus proviennent de participations dans divers organismes de placement collectif gérés par FIAM LLC, Fidelity Management & Research Company LLC, deux entreprises qui sont des filiales de, et qui sont contrôlées par, FMR LLC. Les entreprises mentionnées ci-dessus sont les gestionnaires discrétionnaires des investissements et exercent les droits de vote à leur discrétion en l'absence d'instructions spécifiques.



BlackRock, Inc.

Le 3 juin 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de BlackRock, Inc. suivant le franchissement du seuil de 3% en date du 28 mai 2024. A cette date, BlackRock, Inc. (avec ses entreprises contrôlées) détenait 1.116.429 droits de vote, soit 1.097.929 actions et 18.500 instruments financiers assimilés, représentant 3,28% du nombre total des droits de vote en date du 28 mai 2024 (34.060.390).

La notification datée du 29 mai 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : BlackRock, Inc. (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Advisors, LLC (avec adresse à 50 Hudson Yards, New York, NY, 10001, Etats-Unis) BlackRock Fund Advisors (avec adresse à 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, Etats-Unis) BlackRock Investment Management (UK) Limited (avec adresse à 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Royaume-Uni) BlackRock Investment Management, LLC (avec adresse à 1 University Square Drive, Princeton, NJ, 8540, Etats-Unis) Date du dépassement de seuil : le 28 mai 2024 Seuil franchi : 3% Dénominateur : 34.060.390 Détails de la notification :



A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BlackRock, Inc. 0 0,00% BlackRock Advisors, LLC 1.071.561 3,15% BlackRock Fund Advisors 46 0,00% BlackRock Investment Management (UK) Limited 1.080 0,00% BlackRock Investment Management, LLC 25.242 0,07% Sous-total 1.097.929 3,22% TOTAL 1.097.929 0 3,22% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d'instruments financiers assimilés Type d'instrument financier Date d'échéance Date ou délai d'exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument % de droits de vote Règlement BlackRock Advisors, LLC Prêt d'actions 17.600 0,05% physique BlackRock Fund Advisors Prêt d'actions 900 0,00% physique TOTAL 18.500 0,05%





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 1.116.429 3,28%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :



BlackRock, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Investment Management, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock International Holdings, Inc.

BR Jersey International Holdings L.P.

BlackRock Holdco 3, LLC

BlackRock Cayman 1 LP

BlackRock Cayman West Bay Finco Limited

BlackRock Cayman West Bay IV Limited

BlackRock Group Limited

BlackRock Finance Europe Limited

BlackRock Investment Management (UK) Limited

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC

Information supplémentaire : L'obligation d'information est née du fait que les droits de vote attachés aux actions de BlackRock, Inc. ont dépassé 3%. En outre, les participations totales de BlackRock, Inc. ont dépassé 3%. L'obligation d'information est née du fait que les droits de vote attachés aux actions de BlackRock Advisors, LLC ont dépassé 3%. En outre, les participations totales de BlackRock Advisors, LLC ont dépassé 3%.



Together Partnership

Le 3 juin 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Together Partnership suivant le franchissement du seuil passif de 10% en date du 28 mai 2024. A cette date, Together Partnership détenait 2.940.258 droits de vote, représentant 8,63% du nombre total des droits de vote en date du 28 mai 2024 (34.060.390).

La notification datée du 3 juin 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif Notification par : une personne qui notifie seule Personnes tenues à la notification : Together Partnership (avec adresse à Van Putlei 31, 2018 Anvers, Belgique) Date du dépassement de seuil : le 28 mai 2024 Seuil franchi : 10% Dénominateur : 34.060.390 Détails de la notification :



A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Together Partnership 2.948.285 2.940.258 8,63% TOTAL 2.940.258 0 8,63% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :Together Partnership n'est pas contrôlée.



Gilde Healthcare Holding BV et Gilde Healthcare III Management BV

Le 31 mai 2024, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Gilde Healthcare Holding BV et Gilde Healthcare III Management BV suivant le franchissement du seuil passif de 10% en date du 28 mai 2024. A cette date, Gilde Healthcare Holding BV et Gilde Healthcare III Management BV détenaient 2.936.890 droits de vote, représentant 8,62% du nombre total des droits de vote en date du 28 mai 2024 (34.060.390).

La notification datée du 31 mai 2024 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Gilde Healthcare Holding BV (avec adresse à Stadsplateau 36, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas) Gilde Healthcare III Management BV (avec adresse à Stadsplateau 36, 3521 AZ Utrecht, Pays-Bas) Date du dépassement de seuil : le 28 mai 2024 Seuil franchi : 10% Dénominateur : 34.060.390 Détails de la notification :



A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Gilde Healthcare Holding BV 0 0 0.00% Gilde Healthcare III Management BV 3.153.822 2.936.890 8.62% Sous-total 3.153.822 2.936.890 8.62% TOTAL 2.936.890 0 8,62% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue :Gilde Healthcare III Management BV est contrôlée par Gilde Healthcare Holding BV. Gilde Healthcare Holding BV n'est pas une entité contrôlée. Information supplémentaire : Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding UA et Cooperatieve Gilde Healthcare III Sub-Holding 2 UA détiennent les actions de Nyxoah. Gilde Healthcare III Management BV est la société de management de ces deux entreprises, qui peut en l'absence d'instructions spécifiques exercer les droits de vote de manière discrétionnaire.



*

* *

