Modernisation des parcs routiers - Début des travaux de transformation de la halte Curtis





STANSTEAD-EST, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - La députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a procédé à une pelletée de terre symbolique pour marquer le début des travaux de modernisation de la halte routière Curtis. Le gouvernement du Québec investira 14,2 M$ dans le projet.

Cette halte est située à proximité de la frontière canado-américaine, au kilomètre 6 de l'autoroute 55 en direction nord. Cette porte d'entrée au Québec représente un lien stratégique entre le centre et l'est de la province et la région de Boston.

La halte routière Curtis constitue la quatrième réalisation du Plan de modernisation des parcs routiers 2022-2027, après celles de Villeroy, du Point-du-Jour et des Jardins-de-Napierville. Ce plan vise notamment à offrir aux usagers de la route des lieux d'arrêt sécuritaires et accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'à doter le réseau des parcs routiers d'infrastructures modernes et attrayantes qui mettent fièrement en valeur le savoir-faire québécois.

La halte routière Curtis a été construite au début des années 1970, mais elle est fermée au public depuis 2016. Seuls les véhicules lourds avaient accès aux bretelles en période estivale. Les travaux de modernisation permettront de remédier à la vétusté des infrastructures, de répondre aux besoins à la fois des usagers de la route et des conducteurs de véhicules lourds et d'offrir des aménagements sécuritaires qui répondent aux normes.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement, qui s'est traduite par le dépôt de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 et d'un projet de loi, ainsi que par la modernisation du réseau des parcs routiers à travers le Québec. Nous poursuivons le travail pour rénover plusieurs haltes routières, dans toutes les régions, afin de mieux répondre aux besoins des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les haltes routières visent à accroître la sécurité des usagers de la route en les incitant, entre autres, à faire des arrêts sécuritaires plus fréquents afin de contrer les effets de la fatigue au volant et ainsi de réduire les risques d'accident. Je suis très fière que Saint-François dispose désormais d'une toute nouvelle halte, et ce, au bénéfice de tous les Québécois! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement.

Faits saillants

Le projet de modernisation de la halte routière Curtis comporte notamment les éléments suivants :

La démolition des deux bâtiments et des aménagements extérieurs présents sur le site;



La construction d'un bâtiment de service ainsi que d'un système de gestion des eaux usées;



La réhabilitation du puits et la mise en place d'un système de traitement de l'eau potable;



L'aménagement de nouvelles aires extérieures, soit les stationnements, l'aire de jeux pour enfants et les aires de pique-nique;



La réfection et l'amélioration des voies d'accès.

Ce plan vise les haltes situées sur les principaux axes du réseau routier québécois. Il s'articule autour des grands objectifs suivants :

s'assurer que les usagers de la route peuvent s'arrêter dans des lieux sécuritaires qui sont situés à intervalles réguliers, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;



offrir des services de qualité adaptés aux milieux et aux besoins des automobilistes et des vacanciers en tenant compte des nécessités des personnes à mobilité réduite;



proposer des lieux d'arrêt adaptés aux besoins des camionneurs pour veiller à la continuité du transport interprovincial et interrégional des marchandises qui alimentent les chaînes d'approvisionnement;



établir des partenariats avec les municipalités, notamment dans le cadre du Programme de reconnaissance des villages-relais;



doter le réseau québécois de parcs routiers munis d'infrastructures modernes et attrayantes qui mettent fièrement en valeur le savoir-faire québécois.

Lien connexe

Plan de modernisation des parcs routiers

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

3 juin 2024 à 15:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :