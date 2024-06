Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,5 M$ à la Municipalité de Sainte-Sophie pour son garage municipal





SAINTE-SOPHIE, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 507 000 $ a été accordée à la Municipalité de Sainte-Sophie pour l'agrandissement et la rénovation du garage municipal.

Le projet comprend entre autres le relèvement de la structure du garage, la réfection de la toiture, l'installation de revêtement extérieur ainsi que le remplacement de portes, incluant celles des garages. L'agrandissement, sur deux niveaux, aura une superficie au sol approximative de 707 mètres carrés et permettra d'aménager plusieurs bureaux, une salle de réunion, un magasin pour les pièces, un atelier, une salle de repos, des vestiaires ainsi que plusieurs espaces utilitaires. D'autres travaux sont prévus comme l'installation de deux lève-véhicules, le raccordement à l'égout pluvial, le remplacement de la clôture et le marquage du stationnement.

Citations :

« Afin d'être en mesure d'offrir les meilleurs services possible aux citoyennes et citoyens, partout au Québec, les municipalités veulent avoir des infrastructures collectives de qualité. Je suis très fière de l'aide financière de plus de 3,5 millions de dollars que notre gouvernement investit à Sainte-Sophie, car elle vise précisément à renforcer la capacité de la Municipalité à répondre efficacement à la population! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La subvention annoncée aujourd'hui contribue à moderniser et à agrandir le garage municipal, qui ne répondait plus aux besoins de Sainte-Sophie. Je partage la fierté des gens impliqués dans ce projet, et je les remercie pour leur initiative et leur dévouement. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost

« Grâce à cette aide financière substantielle, les citoyennes et citoyens bénéficieront d'infrastructures adaptées à la réalité de notre municipalité. Cette subvention évite d'alourdir le fardeau fiscal des contribuables, tout en bonifiant la qualité de nos services. Le garage nécessitait une mise à niveau pour répondre aux besoins grandissants de notre population. Ce chantier est un pas de plus vers l'évolution de Sainte-Sophie et j'en suis très fier. »

Guy Lamothe, maire de Sainte-Sophie

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière accordée pour les municipalités qui se regrouperont pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services à leur population.

Liens connexes :

3 juin 2024 à 15:00

