ALLIED GLOBAL MARKETING LANCE UNE NOUVELLE SOLUTION MONDIALE FAVORISANT LE RENDEMENT : PRIDE





Pride établit la référence sur le plan des stratégies de marketing inclusives, en faisant la promotion de l'authenticité et de l'engagement auprès de la communauté LGBTQ+

LOS ANGELES, 3 juin 2024 /CNW/ - Allied Global Marketing (Allied), une agence de marketing intégrée offrant des services complets et qui collabore avec les plus grandes marques mondiales des secteurs du divertissement, de la consommation et du style de vie, annonce fièrement le lancement de Pride, une solution 360 de marketing de performance mondiale de pointe qui vise à établir des liens efficaces entre les clients et la communauté LGBTQ+.

Parmi les leaders visionnaires de cette initiative révolutionnaire, mentionnons Adam Cunningham, chef de la stratégie, Andrea Felix, vice-présidente principale, Solutions clients, et Jason Vanderwoude, vice-président principal, Solutions clients.

« Dans le contexte actuel, l'inclusion et l'authenticité ne sont pas seulement une tendance, c'est une nécessité. Nous sommes fiers de faire un pas en avant audacieux dans notre engagement envers ces valeurs », a déclaré M. Cunningham. « Avec Pride, nous établissons une nouvelle norme, en permettant à nos clients d'interagir de façon authentique avec la communauté LGBTQ+ à l'échelle mondiale. »

S'appuyant sur l'équipe mondiale d'experts d'Allied, Pride promet des campagnes entièrement intégrées qui représentent de façon authentique les cultures et origines diversifiées au sein de la communauté LGBTQ+. Tirant parti d'une technologie exclusive et d'outils d'IA de pointe, les stratégies d'Allied englobent des solutions payées, acquises, détenues, créatives et stratégiques guidées par des décennies d'analyses axées sur les données.

Pride dépasse les frontières du marketing : il s'agit également d'un catalyseur de changement important. Allied s'engage à soutenir les fournisseurs et les organismes de la communauté LGBTQ+ grâce à ses campagnes et à d'autres initiatives percutantes, incarnant un engagement concret envers la responsabilité sociale.

À PROPOS D'ALLIED GLOBAL MARKETING

En affaires depuis plus de 35 ans, Allied tire parti de ses racines dans la publicité et la publicité pour les studios de cinéma afin de devenir un leader mondial dans les domaines du marketing axé sur le divertissement, la culture et le style de vie. L'équipe mondiale de spécialistes d'Allied répartis dans 24 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique crée des campagnes pour les médias payés, acquis et détenus et campagnes créatives qui stimulent la performance de certaines des plus grandes marques du monde et de leurs clients diversifiés dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la diffusion en continu, des sports, du jeu, du divertissement en direct, des institutions culturelles, de l'accueil et des marques grand public. L'avantage d'Allied consiste en une approche véritablement mondiale des services à la clientèle, jumelée à des systèmes exclusifs d'IA et de mathématiques computationnelles, et axée sur l'avenir de la culture sous toutes ses formes. Comme l'entreprise mise sur une présence sur le terrain partout dans le monde, les clients bénéficient d'une approche vraiment globale qui comprend des solutions et des activations localisées pour atteindre les auditoires là où ils sont aujourd'hui et où ils seront demain.

Pour en savoir plus, consultez le site www.alliedglobalmarketing.com

3 juin 2024 à 14:59

