BioCina acquiert les droits exclusifs de CDMO pour la plateforme technologique de pointe d'ADN minicercle de CelluTx

ADÉLAÏDE, Australie-Méridionale, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- BioCina Pty Ltd, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, a annoncé les droits exclusifs d'utilisation de la technologie de système de plasmide basé sur la recombinaison (RBPS) de CelluTx pour les clients CDMO de BioCina. Le RBPS est une technologie de pointe pour la production d'ADN minicercle (ADNmc) qui implique une recombinaison spécifique au sein d'un hôte bactérien, afin de séparer le minicercle contenant le gène d'intérêt du reste du squelette plasmidique, y compris les gènes de résistance aux antibiotiques et les origines de réplication. Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies d'ADNmc, notamment l'extensibilité du processus, une efficacité de recombinaison exceptionnellement élevée, des rendements plus élevés, des processus de purification plus simples en raison de la séparation nette des minicercles et des miniplasmides, et la capacité de produire des minicercles plus grands pouvant contenir des cassettes de gènes complexes. La structure simplifiée de l'ADNmc permet d'améliorer et de prolonger l'expression du transgène et le rend moins immunogène et plus sûr pour une utilisation in vivo. Ces avantages font de la RBPS une approche prometteuse pour faire progresser la production d'ADNmc et élargir ses applications potentielles dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres thérapies avancées. Un exemple de cette application, annoncée l'année dernière, est le programme cGMP que BioCina réalise actuellement pour GenomeFrontier , dans lequel la technologie RBPS est essentielle à la mise à l'échelle du produit CAR-T de GenomeFrontier.

Mark W. Womack, PDG de BioCina, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec CelluTx, qui permettra à BioCina de fournir en exclusivité cette technologie innovante à ses clients dans le monde entier. Nous avons déjà constaté une grande réussite dans l'utilisation de cette technologie au sein de notre portefeuille de clients et nous sommes impatients de faire progresser de nombreux autres programmes de clients grâce à cette technologie. »

Maurits Geerlings, PDG de CelluTx, a commenté : « Nous sommes très heureux de collaborer avec BioCina pour le déploiement mondial de la technologie RBPS de l'ADN minicercle. BioCina a des capacités éprouvées et s'engage à fond auprès de ses clients, ce qui a été fondamental pour notre partenariat avec BioCina. »

M. Womack a ajouté : « En outre, l'Australie dispose de l'une des incitations fiscales les plus attrayantes au monde (jusqu'à 48,5 % de remboursement au comptant), ce qui en fait une destination idéale pour les entreprises de produits biologiques qui souhaitent investir dans la mise à l'échelle et la fabrication de leurs produits. »

BioCina est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, qui propose des lignées cellulaires, des procédés, des analyses et des formulations de haute qualité et rentables, ainsi qu'une fabrication clinique et commerciale conforme aux normes cGMP pour les modalités microbiennes, l'ADNp et l'ARNm. La première installation de BioCina à Adélaïde, en Australie-Méridionale, témoigne de la qualité de son travail. Elle possède une riche histoire en matière de développement et de fabrication de substances médicamenteuses cliniques et commerciales, soutenue par les PME les plus importantes, avec une ancienneté moyenne de plus de 15 ans sur site. BioCina possède une excellente réputation en matière de qualité, ayant passé avec succès les inspections réglementaires de la FDA américaine, de Santé Canada et de l'EMA. Elle est agréée par la TGA australienne pour la fabrication de substances médicamenteuses en vrac ou d'intermédiaires actifs selon les normes cGMP. Grâce à son partenariat avec NovaCina, BioCina propose à ses clients une solution de remplissage et de finition de la plus haute qualité. BioCina est fière d'avoir des clients dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. BioCina n'étant pas un développeur de médicaments, elle ne sert que les produits de ses clients. BioCina est en train de mettre en place une deuxième installation à grande échelle et de grande capacité, de bout en bout, pour les mammifères et les microbes en Australie, qui sera prête à servir les clients en 2026.

CelluTx, LLC est une société de biotechnologie basée à Wayne, en Pennsylvanie, qui soutient la communauté de la thérapie cellulaire et génique grâce au déploiement de la technologie du minicercle d'ADN RBPS inventée par le Dr Peter Mayrhofer. La technologie RBPS est conçue pour assurer l'évolutivité de la fabrication et une pureté optimale de l'ADN minicercle de qualité clinique. Dépourvue de composants bactériens, la technologie RBPS permet d'obtenir un produit ADN plus sûr et plus efficace en termes de transfection, ce qui est particulièrement important pour les thérapies CAR-TCR. La technologie RBPS permet d'optimiser divers domaines d'application thérapeutique où l'ADN est un composant essentiel, qu'il soit utilisé comme thérapie directe, intermédiaire thérapeutique ou source pour d'autres processus de fabrication. CelluTx a établi une collaboration stratégique avec la société autrichienne Supercoiled Genetics GmbH afin d'aider les clients au stade préclinique de la recherche et du développement en utilisant la technologie RBPS.

3 juin 2024 à 14:47

