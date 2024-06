Itaipu met fin à sa participation au 10e Forum mondial de l'eau





La société binationale a présenté des initiatives réussies en matière de gestion des ressources en eau à l'événement international

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 10e Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu à Bali, en Indonésie, s'est achevé le 25 mai par le lancement de la déclaration ministérielle sur "L'eau pour une prospérité partagée". Des délégations de 106 pays et 27 organisations internationales ont participé à la réunion. Une délégation d'Itaipu Binacional a participé à l'événement, présentant ses initiatives réussies en matière de gestion des ressources en eau.

Mercredi (22), Carlos Carboni, directeur de la coordination chez Itaipu, a participé à la session intitulée "Accélérer les progrès vers l'objectif de développement durable 6 (eau potable et assainissement) - Suivi de l'ODD 6 et de l'outil ODD-SSP", organisée par l'Agence nationale de l'eau (ANA) dans le pavillon latino-américain. La session a abordé différentes façons d'utiliser l'outil, qui fournit des informations sur la façon dont les pays peuvent progresser, compte tenu de leur réalité et de leur contexte, pour atteindre les objectifs de développement durable 6. Itaipu a présenté ses efforts liés à l'ODD 6 et la façon dont elle met en oeuvre les ODD dans le territoire.

Dans le panel "Recherche et gestion pour la sécurité de l'eau", animé par le ministère de l'Environnement jeudi (23), le chercheur Lucas Henrique Garcia du département de coordination d'Itaipu a discuté du rôle des grands projets hydroélectriques dans la promotion de la sécurité de l'eau dans ses quatre dimensions : humaine, économique, écosystémique et de résilience. Des exemples des activités d'Itaipu sur le territoire dans les domaines de l'assainissement et de la conservation de l'eau et des sols, de la promotion de multiples utilisations de l'eau des réservoirs et de la surveillance des eaux souterraines ont été présentés.

Jeudi également (23), le directeur Carlos Carboni a participé aux sessions "Eau potable : un défi pour les communautés vulnérables en Amérique latine", et Daniel Bartiko, de la division des réservoirs d'Itaipu, était présent à la session plénière « La sécurité de l'eau dans un avenir incertain : la gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) et les impacts du changement climatique », où ils ont partagé les expériences d'Itaipu sur ces sujets.

Vendredi (24), Bartiko a discuté des multiples utilisations du réservoir Itaipu et de la façon dont la mise en oeuvre du zonage, à l'aide d'outils de géoprocédés et de modélisation hydrodynamique, permet de mener ces activités de manière organisée, assurer la conservation des forêts riveraines et de la biodiversité pour protéger les ressources en eau.

La participation d'Itaipu s'est achevée par la table ronde "Eau, société et changement climatique", animée par Luiz Henrique Maldonado de la division des études hydrologiques et énergétiques du département technique d'Itaipu, et avec la participation du directeur de la coordination et de Moacir Schmengler du parc technologique d'Itaipu. La session visait à discuter de la façon dont différentes organisations en Amérique latine cherchent à comprendre les effets du changement climatique et ses impacts sur les ressources en eau et les questions sociales.

Itaipu a également participé à la session plénière "Driving Data Sharing and Governance" avec Jussara Elias de Souza de la division Reservoir d'Itaipu. Newmar Wegner, d'Itaipu Technological Park, a parlé d'"innovation dans la production de données".

Selon la responsable du bureau d'Itaipu à Brasilia, Ligia Leite Soares, « Le Forum mondial de l'eau rassemble un certain nombre de pays pour discuter et partager les pratiques de gestion durable de l'eau, y compris les moyens d'éviter les conflits causés par les eaux transfrontalières, et Itaipu est un cas très inspirant à cet égard. Nous avons un exemple concret de coopération internationale comme solution pour relever les défis mondiaux en matière d'eau, compte tenu de la gestion partagée de nos ressources en eau au Brésil et au Paraguay. Nous percevons l'intérêt immédiat des autres participants au forum lorsque nous partageons l'expérience de gestion de l'eau d'Itaipu Binacional".

Itaipu

Avec 20 unités de production et 14 000 MW de capacité installée, Itaipu est un leader mondial de la production d'énergie propre et renouvelable, ayant produit 3 milliards de MWh depuis 1984. En 2023, elle représentait environ 10 % de l'approvisionnement en électricité du Brésil et 88 % de celui du Paraguay.

