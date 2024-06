Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles mesures et un financement pour protéger les épaulards résidents du Sud





VANCOUVER, BC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les épaulards résidents du Sud sont des symboles de la côte du Pacifique du Canada et sont importants d'un point de vue culturel pour les peuples autochtones et les communautés côtières de la Colombie-Britannique. Pour la sixième année consécutive, le gouvernement du Canada met en oeuvre des mesures pour protéger ces baleines et rétablir leur population.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier, et du ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui une série de mesures qui sont entrées en vigueur le 1er juin, ainsi qu'un investissement de 3,5 millions de dollars pour protéger les épaulards résidents du Sud, et le renouvellement d'un accord de conservation de cinq ans signé entre le gouvernement du Canada et l'industrie du transport maritime.

Les mesures pour 2024 et 2025 comprennent :

Deux zones de limitation de vitesse obligatoire près de Swiftsure Bank, en vigueur du 1 er juin au 30 novembre 2024.

juin au 30 novembre 2024. Deux zones de refuge provisoires au large de l'île Pender et de l'île Saturna, en vigueur du 1 er juin au 30 novembre 2024.

juin au 30 novembre 2024. Une zone de réduction de vitesse volontaire dans le canal Tumbo, au large de la côte nord de l'île Saturna.

Le maintien de l'obligation imposée aux navires de rester à au moins 400 mètres de tous les épaulards et l'interdiction d'entraver leur route dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique, entre la rivière Campbell et Ucluelet , y compris à Barkley et dans la baie Howe. Ces mesures sont désormais en vigueur jusqu'au 31 mai 2025.

, y compris à Barkley et dans la baie Howe. Ces mesures sont désormais en vigueur jusqu'au 31 mai 2025. Une entente avec des entreprises locales d'observation des baleines et d'écotourisme pour qu'elles s'abstiennent de proposer ou de promouvoir des visites pour observer les épaulards résidents du Sud.

La fermeture des pêcheries commerciales et récréatives de saumon dans les principales zones d'alimentation de l'épaulard résident du Sud en 2024 et 2025.

2025. Des mesures supplémentaires pour réduire les contaminants dans l'environnement qui nuisent aux épaulards et à leurs proies.

De plus, Transports Canada fournira 3,2 millions de dollars sur deux ans à I'Administration portuaire Vancouver Fraser pour poursuivre le programme Amélioration de l'observation et de l'habitat des cétacés (programme ECHO). Ce programme mène des recherches novatrices et coordonne les initiatives volontaires de réduction des menaces en encourageant les exploitants de navires à ralentir ou à rester à distance lorsqu'ils traversent les principales zones d'habitat des épaulards résidents du Sud dans le détroit de Haro, le passage Boundary, le banc Swiftsure et le détroit de Juan de Fuca.

Transports Canada accordera également 300?000 dollars à Ocean Wise pour soutenir son système d'alerte des baleines, qui signale aux grands navires commerciaux qu'ils sont susceptibles de se trouver à proximité des baleines au moyen d'une application en ligne. Cela permet aux navires de prendre les mesures appropriées, notamment de surveiller la présence de baleines ou de ralentir le navire pour réduire les perturbations.

Pêches et Océans Canada (MPO) mène une analyse plus approfondie sur les protections à long terme des épaulards résidents du Sud en Colombie-Britannique en envisageant de modifier les distances d'approche des épaulards du Pacifique dans le Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches. Le MPO a lancé un sondage publique nationale en ligne, ouvert jusqu'au 3 septembre 2024, afin de consulter les Canadiens sur les modifications potentielles à apporter au Règlement sur les mammifères marins. Toute modification éventuelle du Règlement sur les mammifères marins s'appuiera sur les commentaires des Premières Nations, des parties prenantes et du public, dans le cadre du processus de consultation, ainsi que sur les meilleurs conseils et renseignements scientifiques disponibles.

La protection et le rétablissement efficaces de l'épaulard résident du Sud nécessitent un engagement collectif à long terme du gouvernement du Canada et d'autres partenaires. Le gouvernement fédéral continuera à travailler avec les Premières Nations, les partenaires, les parties prenantes et l'industrie maritime et touristique afin de poursuivre nos efforts et d'aider leur population à se reconstituer.

« Les épaulards résidents du Sud ont besoin de notre aide. C'est pourquoi, pour la sixième année consécutive, on prend des mesures concrètes avec nos partenaires pour créer un environnement plus calme et plus sécuritaire pour cette espèce symbolique et vulnérable. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger les épaulards résidents du Sud et à favoriser un environnement océanique plus sécuritaire et plus calme où ils seront bien. Les mesures annoncées aujourd'hui témoignent de nos efforts considérables pour comprendre les épaulards résidents du Sud et ce dont ils ont besoin pour se rétablir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les épaulards résidents du Sud sont une espèce clé en péril, emblématique de la santé des océans et de l'écosystème marin. Les mesures que nous avons prises récemment ont amélioré notre capacité à trouver et à évaluer les sources de contaminants dans l'environnement qui affectent les baleines directement ou par l'intermédiaire de leurs proies, ce qui nous aide à déterminer et à concevoir des mesures supplémentaires pour aider ce mammifère marin symbolique à survivre et à bien se porter. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« Le renouvellement de l'accord de conservation visant à protéger les épaulards résidents du Sud, une espèce menacée, réaffirme notre engagement à travailler ensemble pour réduire les menaces que la navigation commerciale fait peser sur les baleines. Nous comptons nous appuyer sur les progrès réalisés dans le cadre du programme ECHO pour rendre les eaux plus calmes et plus sécuritaires pour les baleines à risque de notre région, et nous remercions le gouvernement du Canada de continuer à financer ce travail important. »

Peter Zotta

Président-directeur général de l'Administration portuaire Vancouver Fraser

« Les épaulards résidents du Sud sont un élément essentiel de l'écosystème marin local et revêtent une importance culturelle pour les peuples autochtones et les communautés côtières de la Colombie-Britannique. Puisque ces créatures sont confrontées à des menaces pour leur survie et leur rétablissement, nous prenons des mesures immédiates et soutenues pour les protéger. Ces mesures et ces investissements contribueront à mieux protéger, préserver et restaurer nos écosystèmes marins pour les années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Le Plan de protection des océans du Canada , l'Initiative de protection des baleines et un investissement fédéral supplémentaire de 61,5 millions de dollars soutiennent la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud, des baleines noires de l'Atlantique Nord et des bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent en mettant en oeuvre des mesures de protection, en augmentant les activités de recherche et de surveillance et en prenant des mesures pour faire face aux principales menaces.

, l'Initiative de protection des baleines et un investissement fédéral supplémentaire de 61,5 millions de dollars soutiennent la survie et le rétablissement des épaulards résidents du Sud, des baleines noires de l'Atlantique Nord et des bélugas de l'estuaire du en mettant en oeuvre des mesures de protection, en augmentant les activités de recherche et de surveillance et en prenant des mesures pour faire face aux principales menaces. En mai 2024, le gouvernement du Canada a renouvelé pour cinq ans l'Accord de conservation en vertu de l'article 11 de la Loi sur les espèces en péril pour appuyer le rétablissement de l'épaulard résident du Sud conclu avec l'Administration portuaire Vancouver Fraser et des partenaires de l'industrie. Cela permet d'officialiser le rôle du programme ECHO et de ses partenaires dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures volontaires de réduction des menaces pour soutenir les épaulards résidents du Sud, une espèce en voie de disparition.

