Xylem met à l'échelle les impacts de durabilité avec de nouveaux engagements en matière de gérance de l'eau





Xylem (NYSE : XYL), le chef de file mondial des technologies de gestion de l'eau, renforce ses engagements en matière de durabilité avec de nouveaux objectifs de gestion de l'eau à l'horizon 2030, à la suite du regroupement de l'entreprise avec Evoqua. Les objectifs de Xylem pour 2030 consistent notamment à permettre à ses clients de réduire la demande mondiale en eau d'au moins deux milliards de mètres cubes, à réduire de 30 % l'intensité en eau de l'entreprise et à améliorer la visibilité de l'intensité en eau dans sa chaîne d'approvisionnement grâce à des rapports et à des pratiques de gérance de l'eau.

Ces engagements sont repris dans le rapport de durabilité 2023 de Xylem, qui détaille également les progrès réalisés par l'entreprise pour promouvoir la sécurité de l'approvisionnement en eau.

Depuis 2019, la technologie Xylem a permis aux gestionnaires de l'eau du monde entier de traiter plus de 13 milliards de mètres cubes d'eau en vue de leur réutilisation, ce qui équivaut aux besoins en eau domestique de 197 millions de personnes par an. Les solutions de l'entreprise ont également permis à ses clients d'éviter que plus de huit milliards de mètres cubes d'eau polluée n'inondent les communautés. Ces deux jalons d'impact client ont été atteints avec deux ans sur le calendrier.

En 2023, Xylem a également réalisé des progrès notables dans la réduction de ses impacts opérationnels, en économisant de l'eau, du temps, de l'énergie et des ressources. Sur 22 grandes installations, 19 fonctionnent à 100 % à l'énergie renouvelable, 17 ont atteint 100 % de recyclage de l'eau utilisée dans les procédés et 17 rejettent zéro déchet dans les décharges. La moitié des 22 grandes installations de Xylem ont atteint ces trois objectifs, sept installations situées aux Philippines, au Mexique, en Suède, en Allemagne et aux États-Unis ayant atteint les objectifs opérationnels clés de l'entreprise en 2023.

« L'année 2023 a été une année de transformation pour Xylem», déclare Matthew Pine, président et CEO, Xylem. « Nous continuons de renforcer notre impact au moyen de solutions et de services qui permettent un avenir plus résilient et plus durable pour nos clients et nos communautés. Nous nous efforçons de tirer parti de cet élan et d'utiliser toutes les voies possibles pour décarboner le secteur de l'eau, accélérer la gestion de l'eau et faire progresser l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. »

L'objectif de développement durable (ODD) 6 des Nations unies ? garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous ? est au coeur des travaux de Xylem. En 2023, l'entreprise a fourni de l'eau potable et des solutions d'assainissement à 3,8 millions de personnes vivant dans des communautés manquant de ressources et en situation d'insécurité hydrique. Suite à son regroupement avec Evoqua, la société intensifie ses efforts WASH en s'engageant à atteindre 80 millions de personnes supplémentaires de 2025 à 2030.

« Le travail de Xylem consiste à donner aux services publics de l'eau, aux entreprises et aux communautés les moyens de construire un monde plus sûr en matière d'eau », déclare Claudia Toussaint, Chief People and Sustainability Officer, Xylem. « Nous avons une énorme opportunité de nous appuyer sur nos équipes talentueuses et diversifiées pour obtenir un impact encore plus important. Pour concrétiser cette ambition et répondre aux besoins de nos clients à un rythme encore plus soutenu, nous continuons de renforcer notre culture d'innovation, de leadership et de responsabilité dans l'ensemble de l'organisation. »

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau dans le monde grâce à l'innovation et à l'expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com and Let's Solve Water.

Déclarations prospectives

3 juin 2024 à 14:00

