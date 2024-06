AUSSI FACILE DE SE PROCURER DES PRODUITS DE VAPOTAGE AVEC SAVEURS QUE DE LA CRÈME GLACÉE AU CHOCOLAT !

BioCina Pty Ltd, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, a annoncé les droits exclusifs d'utilisation de la technologie de système de plasmide basé sur la recombinaison (RBPS)...

La collaboration en recherche interdisciplinaire aide à relever les défis d'aujourd'hui et de demain au Canada et dans le monde. Elle met de l'avant de nouvelles perspectives et développe des solutions novatrices pour le bien de la société tout en...

Thermo Fisher Scientific Inc., le chef de file mondial au service de la science, a ouvert une nouvelle installation clinique et commerciale ultra-froide dans l'UE, élargissant ainsi son réseau d'essais cliniques en Europe pour aider à accélérer le...

Le gouvernement du Canada reconnaît que le fait d'aider les Canadiennes et les Canadiens à adopter de saines habitudes de vie constitue également un investissement dans la création de communautés et d'un pays en bonne santé....