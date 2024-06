Airbus Defence and Space s'associe à NeuralAgent, une start-up spécialisée dans l'IA, dans le cadre du projet SCAF (système de combat aérien du futur)





Airbus Defence and Space, leader dans l'industrie aérospatiale, et NeuralAgent, une start-up innovante en intelligence artificielle, ont signé deux contrats qui contribueront à façonner le programme du système de combat aérien du futur (SCAF). Ce programme trinational dirigé par les ministères de la défense de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne marque une avancée notable dans le renforcement des systèmes de défense européens, notamment grâce à une intelligence artificielle de pointe. Ce partenariat entre Airbus et NeuralAgent contribuera au cloud de combat du SCAF, dans le cadre du contrat global de la phase 1B.

Le partenariat vise à combler le fossé de l'innovation grâce à un réseau et des architectures de systèmes définis par l'IA, non brouillables, résilients et auto-organisés, dans les airs, au sol ou dans l'espace. L'objectif est d'automatiser et d'optimiser les temps de réponse d'un nombre illimité de noeuds de combat, en les réduisant à du temps réel ou à des millisecondes. Cette initiative s'appuiera sur l'infrastructure avancée d'Airbus Defence and Space et sur la technologie d'IA décentralisée de pointe de NeuralAgent pour mettre au point des agents collaboratifs, redondants, explicables et très performants dans des environnements dynamiques. L'objectif est de surpasser les approches d'IA centrales coûteuses avec un seul point de défaillance contre le brouillage. Ensemble, ils cherchent à améliorer les capacités de défense grâce à l'intelligence autonome distribuée et sans précédent d'un grand nombre de noeuds de combat.

M. Onur Deniz, PDG de NeuralAgent, a souligné l'importance de cette collaboration : « Ce contrat est une réalisation essentielle pour NeuralAgent, car il nous permet non seulement de redéfinir l'avenir des réseaux sécurisés et résilients définis par l'IA grâce à nos modèles fondamentaux d'agent d'IA, mais aussi d'étendre notre champ d'action à des cas de double usage pour les industries commerciales, de l'espace à la terre, en soutenant l'innovation évolutive dans l'ensemble de l'Union européenne. »

Juan Emilio Murillo Martinez, responsable des logiciels d'approvisionnement et de la cybersécurité chez Airbus Defence and Space, a souligné les avantages de ce partenariat : « Travailler avec des jeunes pousses de l'IA telles que NeuralAgent stimulera nos efforts en matière d'innovation et nous aidera à rester à la pointe des dernières tendances en matière d'IA. Cette collaboration renforcera nos moyens dans les systèmes actuels et futurs, nous permettant ainsi de rester à la pointe des avancées technologiques. »

Ce partenariat stratégique entre Airbus Defence and Space et NeuralAgent a pour but de moderniser les fonctionnalités de l'IA dans le domaine de la défense européenne. Il témoigne de l'engagement de ces deux entreprises en faveur de l'innovation et du leadership dans le cadre du plus grand projet de défense de l'Union européenne.

À propos d'Airbus Defence and Space

Airbus Defence and Space est une division d'Airbus Group responsable des produits et services des secteurs de la défense et de l'aérospatiale. La société est leader dans la conception, le développement et la fabrication d'avions militaires, de systèmes spatiaux et de systèmes et services d'intelligence connectés.

À propos de NeuralAgent

NeuralAgent est une start-up spécialisée dans le développement de modèles de fondation décentralisés pour l'intelligence autonome distribuée et qui définit l'avenir des télécommunications, de la mobilité, du nouvel espace et de la robotique.

