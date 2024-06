DXC Technology renforce son leadership en nommant Kaveri Camire au poste de directrice du marketing





Mme Camire possède une expertise de pointe en matière de marketing et de communication

ASHBURN, Virginie, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kaveri Camire au poste de vice-présidente principale et directrice du marketing, avec effet immédiat, sous la responsabilité directe de Raul Fernandez, président-directeur général de DXC.

Mme Camire supervisera tous les aspects du marketing et des communications de DXC, en dirigeant l'équipe mondiale de l'entreprise pour améliorer les initiatives stratégiques, les campagnes de marque et numériques, l'activation du marché, la création de contenu, les médias sociaux et les relations externes.

« Alors que nous poursuivons notre parcours de transformation, l'amélioration du positionnement de notre marque est d'une importance capitale pour accélérer notre croissance, a déclaré M. Fernandez. Kaveri possède une expertise et des connaissances inégalées dans le domaine du marketing et de la communication. Sa vision stratégique, associée à sa compréhension approfondie des marchés mondiaux et à son expérience de l'exécution à grande échelle, font de Kaveri une candidate idéale. Elle jouera un rôle déterminant dans l'amélioration de nos efforts en matière de narration et d'histoires, en mettant l'accent sur la résolution des problèmes des clients et sur la mise sur le marché de solutions innovantes. Nous sommes ravis que Kaveri rejoigne l'équipe de DXC. »

Mme Camire possède une riche expérience et des antécédents éprouvés, notamment ayant travaillé pendant 20 ans chez IBM Corporation. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente de la division de cloud hybride de l'entreprise. Chez IBM, elle a développé des stratégies de gestion de la marque et de la réputation pour des entreprises du Fortune 1000, a mené des campagnes de transformation et a aidé à établir de nouvelles catégories de marché. Elle a également dirigé le marketing et les communications pour des lignes commerciales de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de l'IA, du cloud hybride et du conseil chez IBM.

« Je suis ravie de rejoindre DXC à un moment aussi charnière du parcours de transformation de l'entreprise, a déclaré Mme Camire. Je crois sincèrement que l'atout le plus précieux de toute entreprise est son personnel, et je suis passionnée par l'établissement de liens humains par le biais de la stratégie de marque. Cela présente une opportunité de tirer parti de la puissance des données et de l'IA pour harmoniser la résonance de la marque, la génération de prospects et les histoires centrées sur les clients en amenant DXC à son prochain chapitre, tout en favorisant des liens fructueux. »

Mme Camire est la dernière arrivée au sein de l'équipe de direction de DXC. En mai dernier, Cameron Art a rejoint l'entreprise en tant que directeur général des Amériques et de la région Royaume-Uni et Irlande ; en avril, Patrick Thompson a été nommé vice-président principal de la transformation de l'entreprise, et en mars, Matt Fawcett a été nommé vice-président exécutif et conseiller juridique général.

Mme Camire a suivi la formation des cadres de la Stanford Graduate School of Business et est titulaire d'une licence de l'université de Delhi, en Inde. Elle a été membre de l'Arthur Page Society, une association mondiale de premier plan pour les hauts responsables de la communication stratégique.

Basée à Chapel Hill, en Caroline du Nord, Kaveri passe du temps avec sa famille pendant son temps libre. Elle est également une fervente adepte de la santé et de la remise en forme.

