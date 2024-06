Initiative Logement abordable Desjardins - Un immeuble de 84 logements abordables sera construit à Drummondville grâce à un partenariat novateur





DRUMMONDVILLE, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, de concert avec Desjardins, la Ville de Drummondville et l'Office d'habitation Drummond, annonce la construction d'un immeuble de 84 logements abordables destinés à des personnes vivant seules ou en couple. Le projet d'habitation, nommé Le Sentier, sera érigé au 85, rue du Meunier-Rouge, à Drummondville. Il sera construit dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 1 750 logements abordables.

Le montage financier de près de 29 M$ regroupe des investissements du gouvernement du Québec, de la Ville de Drummondville et de Desjardins. À terme, c'est l'Office d'habitation Drummond qui assurera la gestion et le maintien de l'immeuble.

Projet mené par l'Office d'habitation Drummond, Le Sentier accueillera ses premiers locataires dès l'été 2025. Il comprendra 84 logements d'une chambre, répartis sur six étages. L'immeuble sera équipé de gicleurs et de 2 ascenseurs. Tous les logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, et les 14 logements du rez-de-chaussée seront adaptés. Le loyer mensuel sera fixé à environ 750 $.

C'est la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, qui en fait l'annonce, en compagnie du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, de la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste, du directeur principal Logement abordable au Mouvement Desjardins, M. Yannick Laviolette, et du directeur général de l'Office d'habitation Drummond, M. David Bélanger.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 14 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponible une somme de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée et à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1?750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Sur la totalité des projets, 75 % seront de nouvelles constructions, comme le projet Le Sentier à Drummondville, alors que 25 % seront des immeubles rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations :

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Desjardins est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les organismes d'habitation, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Le partenariat avec Desjardins m'emballe, car il mobilise l'expertise des parties prenantes pour construire des logements de qualité et abordables dans des délais très rapides. On est résolus à livrer des résultats à travers ce partenariat, et la réalisation du projet Le Sentier en est un excellent exemple! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le financement du projet Le Sentier nous permet de poursuivre nos efforts soutenus visant à maintenir l'abordabilité dans le secteur de l'habitation dans la région du Centre-du-Québec. L'initiative de l'Office d'habitation Drummond démontre également l'importance d'être agiles et de joindre nos forces pour apporter des solutions spécifiques à notre communauté. Bravo à tous les partenaires! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je suis fier de constater que nous utilisons toutes les ressources à notre portée pour améliorer la qualité de vie des personnes à revenu faible ou modeste de Drummondville. Des logements sociaux et abordables, sains, sécuritaires et bien gérés, nous en avons besoin à Drummondville! Je tiens à saluer l'engagement de chacun de nos partenaires qui mettent l'épaule à la roue dans le projet Le Sentier. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Depuis plusieurs années maintenant, Drummondville se démarque dans la protection de l'abordabilité des logements sur son territoire, et ce, grâce à l'innovante collaboration qu'elle entretient avec l'Office d'habitation Drummond. Penser "hors de la boîte" est une voie que nous privilégions. Idéalement situé, proche de commerces et de services accessibles en transport en commun ou actif, cet édifice permettra à des personnes à faible revenu de jouir de la qualité de vie que nous avons à offrir à Drummondville, tout en logeant dans des appartements dignes de ce que toute personne mérite et, surtout, à des prix raisonnables. »

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

« Pour Desjardins, l'accès au logement pour tous est une question d'équité, de solidarité et de dignité humaine. C'est pourquoi nous sommes fortement engagés dans cette cause et fiers de la construction de ce nouvel immeuble de 84 logements abordables, qui contribuera au mieux-être des individus et de la communauté de la région de Drummondville. Aligné à nos valeurs coopératives, ce projet démontre à nouveau notre capacité à mobiliser rapidement tous les partenaires, grâce à notre modèle de guichet unique, permettant ainsi d'accélérer la livraison des logements. De plus, la participation de la Caisse de Drummondville illustre notre engagement envers les collectivités et les enjeux auxquels elles sont confrontées. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Une autre belle réalisation, qui permettra de soulager 84 ménages qui profiteront d'un logement de qualité à un coût très raisonnable. L'Office d'habitation Drummond réalise un autre projet d'habitation pour les gens vivant de faibles ou modestes revenus. Je suis vraiment fier des résultats de notre plan en matière d'habitation sociale et abordable, la population commence à profiter des retombées très concrètes de nos actions. Nous sommes passés des engagements aux réalisations, ça fait la différence pour bien des gens et c'est vraiment stimulant. »

David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond

Faits saillants :

Le projet est réalisé grâce aux contributions de 15,5 M$ du gouvernement du Québec, de 6,1 M$ de la Ville de Drummondville , de 571 821 $ de capital patient de Desjardins et de 84 000 $ de la Caisse Desjardins de Drummondville . Desjardins octroie également un prêt hypothécaire de 6,7 M$ à l'Office d'habitation Drummond .





À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

