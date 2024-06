Amélioration du service cellulaire maintenant offerte dans 21 collectivités de l'Est de l'Ontario





PETERBOROUGH, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO), le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et Rogers Communications ont annoncé aujourd'hui que les services mobiles 5G de Rogers sont désormais disponibles dans 21 collectivités dans l'Est de l'Ontario. Quarante-deux nouvelles tours cellulaires et quatre autres mises à niveau des sites existants sont achevées et offrent maintenant des services mobiles 5G de Rogers aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs.

Les services mobiles Rogers 5G sont maintenant disponibles dans certaines parties des régions suivantes :

Ville de Kawartha Lakes

Comté de Frontenac

Comté de Haliburton

Comté de Hastings

Comté de Lanark

Comté de Lennox et Addington

Comté de Northumberland

Comté de Peterborough

Comté de Prince Edward

Comté de Renfrew

Comtés unis de Leeds et Grenville

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Ville de Kingston

Ville de Gananoque

Première Nation d'Alderville

Algonquins de Pikwakanagan

Première Nation de Curve Lake

Première Nation de Hiawatha

Mohawks de la baie de Quinte

Mohawks d'Akwesasne

L'annonce d'aujourd'hui fait partie du projet de connectivité cellulaire du RREO, un partenariat public-privé de plus de 300 millions de dollars visant à améliorer et à étendre les services cellulaires dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario. Environ la moitié du financement du projet provient des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que des membres municipaux de l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) et de la plupart de l'Eastern Ontario Mayors' Caucus (EOMC). Rogers Communications, qui a été sélectionnée à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, fournit le reste de l'investissement.

Grâce à ce partenariat, Rogers Communications construit environ 332 nouvelles tours cellulaires de télécommunications, soit des nouveaux sites et des co-emplacements, qui sont des sites partagés avec d'autres fournisseurs. De plus, 312 sites existants seront améliorés, ce qui apportera des infrastructures essentielles à un plus grand nombre de municipalités et de collectivités autochtones dans l'est de l'Ontario. À ce jour, 309 sites ont déjà été améliorés et 100 nouvelles tours cellulaires ont été construites. Rogers Communications, en collaboration avec ses partenaires communautaires, travaille à accélérer la construction de tours, avec des plans en cours pour plusieurs nouvelles tours.

Le projet d'expansion des services sans fil améliore la sécurité publique et les capacités de navigation le long des routes rurales et éloignées.

« Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des services cellulaires à haute vitesse fiables et abordables pour pouvoir réussir aujourd'hui », a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. « Nous sommes fiers de soutenir ce projet, et je suis très heureux qu'on franchisse aujourd'hui une étape importante qui permettra à un plus grand nombre d'Ontariens d'avoir accès à de meilleurs services à large bande et à tous les avantages qui en découlent ».

« Notre gouvernement continue de faire des progrès pour fournir un service de téléphonie cellulaire fiable pour les familles, les entreprises et les résidents de l'Est de l'Ontario, explique l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. En investissant dans le projet d'élimination des zones sans couverture cellulaire d'EORN, et en collaborant de près avec nos partenaires des municipalités, nous accélérons le processus afin de bâtir des collectivités plus fortes, plus sécuritaires, plus résilientes et mieux connectées pour tous. »

« En collaborant avec Rogers Communications, notre partenaire du secteur privé, les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux donnent à nos résidents, à nos entreprises et à ceux qui voyagent dans notre région un accès à des services cellulaires améliorés », a déclaré Jennifer Murphy, présidente intérimaire du RREO. « Un service cellulaire fiable est essentiel à la sécurité publique et favorisera le développement économique de nos collectivités. »

« En collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et le Réseau régional de l'Est ontarien, c'est avec fierté que nous offrons le service 5G aux résidentes et résidents et aux entreprises d'un plus grand nombre de communautés de l'est de l'Ontario, a déclaré Phil Hartling, président, Sans-fil, Rogers. Nous effectuons des investissements à long terme pour que la population canadienne reste connectée, notamment en offrant maintenant le service Internet résidentiel 5G, propulsé par le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays. »

À propos du RREO

Le Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO) s'efforce de stimuler le développement et la croissance économiques en travaillant à l'échelle régionale pour améliorer l'accès à large bande et la connectivité cellulaire et en tirer parti. Le RREO est un organisme à but non lucratif créé par l'Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC). Depuis 2010, il a permis d'injecter des centaines de millions de dollars dans des investissements fédéraux, provinciaux et du secteur privé pour améliorer la connectivité dans la région rurale.

Dans le cadre de son projet de connectivité cellulaire, le RREO travaille avec les collectivités autochtones pour s'assurer que de nouvelles infrastructures cellulaires sont construites dans le respect des droits issus de traités et du patrimoine autochtone. En se fondant sur les commentaires de plusieurs Premières Nations, le RREO s'est engagé à dépasser les pratiques de l'industrie et effectue des évaluations des richesses archéologiques sur la plupart des nouveaux sites de tours.

De 2010 à 2014, le RREO a contribué à améliorer l'accès à large bande pour près de 90 % de l'Est de l'Ontario grâce à un partenariat public-privé de 175 millions de dollars. Le réseau a été financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux ainsi que par des fournisseurs du secteur privé. À la fin du projet, 423 000 foyers et entreprises avaient accès à des services pouvant atteindre 10 Mb/s en téléchargement. Il a également entraîné des investissements supplémentaires de 100 millions de dollars du secteur privé dans la région, au-delà des engagements initiaux.

À propos de Rogers Communications inc.

Rogers est le chef de file canadien des services sans fil, des services de câblodistribution et des services de médias qui offre des services de connectivité et de divertissement aux consommateurs canadiens et aux entreprises de partout au pays. Les actions de Rogers sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX:RCI. A et RCI.B) et à la New York Stock Exchange (NYSE:RCI). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site rogers.com ou investors.rogers.com.

SOURCE Eastern Ontario Regional Network

3 juin 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :