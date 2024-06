Les projets majeurs d'infrastructures publiques: l'importance pour le Québec d'adopter les bonnes pratiques en gestion de projet





MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le PMI-Montréal accueille favorablement le projet de loi 62, Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d'agilité dans la réalisation de leurs projets d'infrastructure, déposé par le ministre responsable des Infrastructures, Jonathan Julien. Ce projet de loi, visant notamment à instaurer des modes de réalisation collaboratifs, aura un impact significatif sur la façon de réaliser ces projets majeurs au Québec.

PMI-Montréal applaudit les efforts des instances publiques pour moderniser les façons de faire du gouvernement en infrastructures publiques.

« L'application des bonnes pratiques en gestion de projet mondialement éprouvées et reconnues permettent d'améliorer de 21% le succès des projets. Les bénéfices d'appliquer ces bonnes pratiques à l'ampleur des projets identifiés au Plan québécois des infrastructures (PQI) sont donc significatives. La protection de l'intérêt du public passe inévitablement par la recherche et l'atteinte d'objectifs de performance et d'efficacité dans les processus de gestion de projet. »

-- Annie Thibodeau, présidente du PMI-Montréal

Par exemple, il est très important de bien identifier les besoins des usagers en début de projet, d'étudier les conditions existantes et de valider les paramètres de projets (coûts, échéancier, risques, etc.), peu importe le mode de réalisation du projet. Un manque de vigilance à cet égard peut provoquer des défis majeurs plus loin dans la réalisation, occasionnant des coûts et délais supplémentaires importants.

Le succès des projets passe par l'implication de gestionnaires de projet qualifiés qui appliquent les bonnes pratiques reconnues et le recours aux méthodes et outils appropriés de gestion de projet, ainsi qu'à la gestion efficace des ressources du projet et à l'implication des parties prenantes.

Constatations sur la stratégie en infrastructures publiques et le projet de loi 62

Lors de son audience publique mardi devant la Commission des finances publiques, le PMI-Montréal a suggéré :

L'adoption de bonnes pratiques de gestion de projets par tous les donneurs d'ouvrage.

La reconnaissance formelle de la profession de gestionnaire de projet au sein de l'État et de voir à ce que ces gestionnaires soient adéquatement formés.

L'appel par les donneurs d'ouvrage publics à des firmes et consultants spécialisés afin de pouvoir bénéficier de leur expertise lorsque nécessaire dans leurs projets.

Le recours aux contrats gré à gré par les donneurs d'ouvrage doit continuer d'être justifié en assurant que l'objet initial de l'appel d'offres reste pertinent.

L'ouverture des modes collaboratifs devrait aussi ouvrir la porte à des équipes déjà formées et alignées, pour en tirer les avantages.

L'application d'un ratio qualité/ prix d'une plus grande ampleur dans les appels d'offres en services professionnels et autres consultants selon les intérêts du projet.

Le PMI-Montréal est prêt à collaborer avec le gouvernement pour accompagner les parties prenantes de cette nouvelle ère de modernisation des façons de faire du gouvernement en infrastructures publiques, qui doit servir l'intérêt de tous les citoyens du Québec.

Qu'est-ce que la gestion de projet?

La gestion de projet est l'art de structurer l'ensemble des activités, des ressources et des équipes nécessaires au bon déroulement d'un projet dans le but d'atteindre un résultat précis, à valeur ajoutée. Le gestionnaire de projet est un leader d'impact et un catalyseur de talents.

À propos de PMI-Montréal

Comptant près de 6 000 membres dans le Grand Montréal et répartis au Québec, PMI-Montréal contribue activement à l'essor de la gestion de projets au Québec depuis 1977. L'association est le chapitre francophone le plus important du prestigieux réseau mondial du Project Management Institute (PMI). La mission de PMI-Montréal est de promouvoir les meilleures pratiques en gestion de projet afin de favoriser le développement professionnel des gestionnaires de projet ainsi que le succès des organisations et des projets réalisés au Québec.

