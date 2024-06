Accélérer le développement économique de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec - Plus de 1,6 M$ pour soutenir l'entrepreneuriat sur le territoire nordique québécois





QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 1 627 450 $ à sept organismes pour la réalisation de projets[1] en soutien aux entrepreneurs situés au nord du 49e parallèle. Cette somme provient à parts égales du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de la Société du Plan Nord. Les sept initiatives, représentant des investissements de plus de 2 millions de dollars, ont été sélectionnées à la suite d'un appel de projets lancé en décembre dernier dans le cadre du Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 et du Plan d'action nordique 2023-2028.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, la députée de Duplessis et ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, M. Denis Lamothe, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, en ont fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Citations :

« Cet appel de projets traduit la volonté du gouvernement de développer une offre de financement innovant axé sur la participation des communautés. Notre Plan québécois en entrepreneuriat reconnaît les spécificités multiples des entrepreneurs, et ces investissements visent à mieux répondre à leurs besoins sur le territoire nordique québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le soutien octroyé aujourd'hui s'inscrit dans les objectifs liés au Plan d'action nordique 2023-2028 en contribuant à l'essor des communautés entrepreneuriales au nord du 49e parallèle. En appuyant des initiatives économiques de la sorte, on favorise le développement durable du Nord-du-Québec ainsi que les retombées locales. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Grâce à ces investissements, les entreprises de la Côte-Nord seront mieux outillées pour saisir de nouvelles occasions d'affaires et se développer. Nos entrepreneurs sont des leaders de nos communautés. Ils sont au coeur de nos milieux, et leurs projets auront des retombées sociales et économiques considérables pour notre région. C'est un soutien très important que notre gouvernement leur apporte aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La réalisation d'initiatives entrepreneuriales dans le Nord-du-Québec vient appuyer l'augmentation d'une main-d'oeuvre qualifiée et de milieux de travail stimulants afin de générer de la richesse collective qui sera bénéfique pour les citoyens et l'économie régionale. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ce soutien viendra bonifier les services aux entreprises situées dans la région du Nord-du-Québec, lesquelles ont des particularités et des défis propres à leur territoire. En les accompagnant, on renforce la vitalité régionale. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Soutenir des organismes locaux dans la poursuite de leur mission dynamise le marché de l'emploi sur un vaste territoire. Je me réjouis des retombées positives que ces investissements auront dans ma circonscription. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

[1] Les projets retenus sont présentés en annexe.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisation Projet Subvention Réseau Mentorat (Fondation de l'entrepreneurship) Développer l'accès au mentorat pour les entrepreneurs cris et inuits du Nord-du-Québec Développer l'accès à du mentorat culturellement adapté aux réalités entrepreneuriales des Cris et des Inuits du territoire nordique, en collaboration avec deux organismes locaux ancrés dans leur milieu et proches des entrepreneurs. 314?138 $ Chambre de commerce de Sept-Îles Stratégies de développement entrepreneurial pour les PME de la région administrative de la Côte-Nord Offrir des programmes d'accompagnement à une vingtaine de PME de la Côte-Nord pour les aider à réviser leur modèle d'affaires, à identifier leurs vulnérabilités face aux enjeux socioéconomiques et environnementaux de la région, à comprendre les forces concurrentielles qui affectent leur compétitivité et leur viabilité et, enfin, à élaborer un plan stratégique visant à renforcer leur résilience et à saisir les occasions d'affaires. 397?782 $ Espace-inc Soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire nordique québécois Créer un parcours d'accompagnement, offert par des acteurs régionaux, visant à faire émerger et à renforcer la culture et les capacités entrepreneuriales des entreprises. 470 000 $ Environnement Côte-Nord Soutien des entreprises à l'adoption de pratiques écoresponsables Accompagner les entreprises pour le développement d'une expertise locale en écoresponsabilité, ancrée dans les réalités territoriales et économiques. 81 250 $ Forum jeunesse Côte-Nord Incubateur de projets culturels à impact social Soutenir le développement des compétences entrepreneuriales ainsi que la participation citoyenne des gens de la Côte-Nord afin de réaliser des projets d'entreprises culturelles. 105?000 $ École des entrepreneurs du Québec (EEQ) L'EEQ au service de l'entrepreneuriat nordique québécois Offrir des formations et de l'accompagnement pour soutenir les entrepreneurs aux différentes étapes de démarrage d'entreprise. 179?280 $ Chambre de commerce Fermont (CCF) Programme d'événements et d'accompagnement consacré aux entreprises locales (25e anniversaire de la CCF) Souligner le dévouement et l'implication des entreprises de la communauté à l'occasion du 25e anniversaire de la CCF par des conférences et de la formation. 80?000 $ Sous-total 1 627 450 $

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

3 juin 2024 à 11:45

