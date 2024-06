Le Canada à l'avant-garde de la recherche sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets





Des investissements visant à tirer parti de l'expertise internationale pour faire face aux défis mondiaux causés par les changements climatiques

OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - La collaboration en recherche interdisciplinaire aide à relever les défis d'aujourd'hui et de demain au Canada et dans le monde. Elle met de l'avant de nouvelles perspectives et développe des solutions novatrices pour le bien de la société tout en cimentant la position du Canada en tant que leader en science et innovation interdisciplinaires.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a annoncé, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, un financement de plus de 92 millions de dollars par l'entremise du fonds Nouvelles Frontières en recherche pour soutenir 165 projets de recherche menés par des Canadiennes et Canadiens par l'entremise de deux initiatives : l'Initiative internationale conjointe de recherche 2023 sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets et le volet Exploration 2023.

Grâce à près de 60 millions de dollars en investissements, le Canada a dirigé l'initiative internationale conjointe, qui a appuyé 32 projets de recherche interdisciplinaires et internationaux auxquels participent 424 chercheuses et chercheurs de 45 pays. Les projets, qui se dérouleront sur trois ans, visent la création et la mise en oeuvre de stratégies d'adaptation et d'atténuation pour les groupes vulnérables. Ces groupes sont actuellement les plus touchés par les effets des changements climatiques en raison de leurs vulnérabilités physiques et socio-économiques. L'initiative est le fruit d'une collaboration avec des organismes de financement de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du Brésil, des États-Unis, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse, qui ensemble ont contribué plus de 30 millions de dollars en financement supplémentaires à ces projets.

Chaque année, le concours du volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche appuie la recherche qui rapproche diverses disciplines de façon inattendue et selon des perspectives audacieuses et novatrices. Les subventions du volet Exploration soutiennent des projets aux incidences diverses, notamment sur les plans économique, scientifique, artistique, culturel, social, technologique, environnemental ou de la santé. Cette année, le concours a permis d'attribuer 33 millions de dollars à 133 projets de recherche, qui abordaient des sujets tels que l'exploration des limites de l'atmosphère terrestre et du cosmos à partir de l'Extrême-Arctique, la transformation de concepts logiciels d'intelligence artificielle en systèmes mécaniques intelligents et l'utilisation de la biopsie liquide pour mieux détecter le cancer du sein.

« La science et la recherche sont cruciales dans la lutte contre les changements climatiques, l'une des plus grandes menaces au mieux-être et à la prospérité de notre planète. Les investissements annoncés aujourd'hui aident à rassembler les chercheuses et chercheurs de renommée mondiale pour qu'elles et ils se penchent sur des projets de recherche novateurs qui pourraient avoir un impact majeur. En rapprochant les disciplines de façon inattendue, nous relevons les défis auxquels font face le Canada et le monde. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les changements climatiques et les catastrophes qu'il provoque, comme les incendies de forêt qui produisent de la fumée toxique, posent d'importants défis à la santé publique. La recherche dans laquelle nous investissons aujourd'hui étudiera les mesures urgentes requises pour atténuer les changements climatiques et protéger la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les changements climatiques et leurs diverses répercussions économiques et sociales peuvent être observés dans le monde entier. En appuyant une recherche interdisciplinaire qui change la donne et en encourageant les collaborations internationales sur des projets novateurs, le gouvernement s'engage à trouver des solutions novatrices qui pourraient avoir un effet important sur certaines des populations les plus vulnérables du monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Grâce au soutien des investissements du gouvernement du Canada, ces équipes de recherche cimentent la position du Canada en tant que leader de la recherche collaborative et interdisciplinaire qui s'attaque aux domaines prioritaires mondiaux. Les subventions du fonds Nouvelles frontières en recherche démontrent aussi l'engagement du Comité de coordination de la recherche au Canada de garder les recherches menées au Canada au premier rang de l'écosystème de recherche internationale. »

- Alejandro Adem, président, Comité de coordination de la recherche au Canada, et président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Faits en bref

Le concours de l'Initiative internationale conjointe de recherche 2023 sur l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs effets demandait que les projets visent au moins deux des huit grands risques types relevés dans le Sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies (ONU) (en anglais). Ce rapport explique que des changements sans précédent du climat de la Terre sont observés dans toutes les régions, qu'ils ont un impact sur tous les écosystèmes et toutes les sociétés et qu'ils continueront à s'intensifier tant que le réchauffement se poursuivra.





Le volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche soutient des projets qui rapprochent diverses disciplines en allant au-delà des approches disciplinaires classiques ou des approches interdisciplinaires courantes. Il vise à encourager les équipes de recherche à mener des projets de recherche qui défient les paradigmes actuels, rapprochent les disciplines de façon inattendue et selon des perspectives audacieuses et novatrices et sont susceptibles de déranger ou de changer la donne.





Le fonds Nouvelles frontières en recherche soutient des recherches de calibre mondial, interdisciplinaires, internationales, à haut risque, à haut rendement et transformatrices qui sont dirigées par des Canadiennes et Canadiens et peuvent donner lieu à des interventions rapides.





Le fonds Nouvelles frontières en recherche est sous la direction stratégique du Comité de coordination de la recherche au Canada , qui a été créé afin de réaliser les priorités et de coordonner les politiques et les programmes des organismes de financement de la recherche du Canada et de la Fondation canadienne pour l'innovation. Il est administré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, qu'héberge le Conseil de recherches en sciences humaines au nom des trois organismes de financement de la recherche au Canada , à savoir le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, les Instituts de recherche en santé du Canada et lui-même.

