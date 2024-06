ExaGrid annonce son statut de « Veeam Ready-Object » au VeeamON 2024





VeeamON ? ExaGrid ®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée du marché avec un verrouillage temporel de rétention qui inclut un palier sans contact avec le réseau (créant ainsi un espace de vide hiérarchisé), des suppressions retardées et l'immuabilité pour le rétablissement post-ransomware, a annoncé aujourd'hui lors de l'événement annuel VeeamON 2024 que Veeam S3 Object Storage avait obtenu le statut de « Veeam® Ready-Object », confirmant que Veeam peut écrire sur l'ExaGrid Tiered Backup Storage en tant que cible de stockage d'objets S3, ainsi que la capacité de prise en charge de Veeam Backup for Microsoft 365 en utilisant S3 directement sur ExaGrid. Veeam Software est le n° 1 en termes de parts de marché dans la protection des données et le rétablissement post-ransomware.

« ExaGrid continue d'améliorer son intégration avec Veeam, renforçant ainsi notre partenariat et augmentant la valeur que la solution combinée d'ExaGrid et de Veeam apporte à nos clients », déclare Andreas Neufert, vice-président chargé de la gestion des produits et des alliances chez Veeam. « En tant que n° 1 de la protection des données et du rétablissement post-ransomware, Veeam apprécie ExaGrid comme l'un de ses partenaires de notre alliance technologique. L'ajout par ExaGrid de la prise en charge de S3 et Veeam Backup for Microsoft 365 soutient la mission de Veeam visant à maintenir les entreprises en activité et continuer à permettre la cyber-résilience pour nos 550 000 clients. »

ExaGrid est déjà reconnu comme un « Veeam Ready-Repository » depuis de nombreuses années et a offert une intégration avancée pour les utilisateurs de Veeam, en prenant en charge un certain nombre de fonctionnalités Veeam afin d'optimiser les performances de sauvegarde et de restauration, l'évolutivité, et la rétention à plus long terme grâce à la déduplication avancée des données, notamment : l'intégration ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover et Veeam Fast Clone pour des fulls synthétiques, des restaurations et des VM boots rapides ; la prise en charge complète de Veeam Scale-Out Backup Repository (SOBR) avec l'architecture scale-out d'ExaGrid ; l'intégration avec Veeam SureBackup pour effectuer des tests de rétablissement ; et la déduplication combinée d'ExaGrid qui multiplie par 7 les données dédupliquées par Veeam, ce qui permet de réaliser des économies de stockage (et de coûts) pour une conservation à plus long terme ; la solution combinée d'ExaGrid et de Veeam est ainsi parfaitement adaptée aux environnements d'entreprise.

ExaGrid est Diamond Sponsor de l'événement VeeamON 2024, qui se tiendra du 3 au 5 juin à Fort Lauderdale, en Floride, et en ligne. « Nous sommes également heureux d'annoncer notre toute dernière intégration avec notre partenaire technologique clé, Veeam. ExaGrid est une cible de stockage d'objets pour Veeam utilisant le protocole S3 et prend désormais en charge les sauvegardes M365 directement depuis Veeam. ExaGrid a également obtenu le statut de "Veeam Ready-Object", en plus de notre statut "Veeam Ready-Repository" pour le stockage de la déduplication, ce qui renforce encore plus notre partenariat et la valeur que nous offrons aux organisations qui recherchent le meilleur en matière de protection des données », déclare Bill Andrews, président-directeur général d'ExaGrid. « Nous sommes très heureux d'annoncer cela dans le cadre du VeeamON 2024, en tant que fier Diamond Sponsor de la conférence de cette année, qui est centrée sur la "Radical Resilience" que Veeam fournit à des milliers d'organisations dans le monde entier. »

Le système de stockage de sauvegarde hiérarchisé que fournit ExaGrid comporte une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid permet d'obtenir les sauvegardes, les restaurations et les récupérations de machines virtuelles instantanées les plus rapides. Le référentiel de conservation est associé au coût de conservation à long terme le moins élevé. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau par chariots élévateurs et l'obsolescence des produits. ExaGrid propose la seule approche de stockage de sauvegarde à deux paliers avec un niveau non orienté réseau, des suppressions retardées et des objets immuables à récupérer après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d'ingénieurs systèmes d'avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de +81 !

