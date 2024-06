Thermo Fisher Scientific ouvre une nouvelle installation ultra-froide certifiée BPF dans l'UE pour accélérer le développement de thérapies avancées





Thermo Fisher Scientific Inc., le chef de file mondial au service de la science, a ouvert une nouvelle installation clinique et commerciale ultra-froide dans l'UE, élargissant ainsi son réseau d'essais cliniques en Europe pour aider à accélérer le développement de thérapies avancées. La nouvelle installation de bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Bleiswijk, aux Pays-Bas, fournit aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques un soutien personnalisé sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement clinique pour les thérapies de haute valeur, y compris les thérapies cellulaires et géniques, les produits biologiques, les anticorps et les vaccins.

Pour répondre à la demande croissante d'essais cliniques de thérapie cellulaire et génique en Europe, cette installation de pointe s'appuie sur le leadership de l'entreprise sur le marché et ses capacités mondiales de CDMO dans les bioservices et les services logistiques spécialisés, y compris les solutions de biobanque et le stockage de matériaux critiques. L'installation permet aux clients de répondre aux exigences des essais cliniques indépendamment de l'échelle ou de la phase en tirant parti de sa main-d'oeuvre locale hautement qualifiée et talentueuse pour s'associer à des biotechs émergentes et à des sociétés pharmaceutiques ayant pignon sur rue.

« L'ouverture de cette installation de pointe soutenant le développement de thérapies cellulaires et géniques et d'autres produits biologiques, associée à notre expérience avérée dans la gestion de matériaux de grande valeur, nous place de manière inégalée pour aider nos clients mondiaux à développer des thérapies innovantes », déclare Molly Flick, vice-présidente et directrice générale, bioservices et logistique spécialisée, Thermo Fisher Scientific.

Situé à 30 minutes d'Amsterdam, le site offre des services de conditionnement clinique et commercial pour les produits de thérapie cellulaire et génique, du développement à la mise sur le marché, ainsi que des solutions de stockage de biobanque de bout en bout et des services associés à la chaîne d'approvisionnement. Les capacités comprennent 5 000 mètres carrés (54 000 pieds carrés) de stockage ambiant à cryogénique, d'accessoires et de conditionnement en chaîne du froid, d'étiquetage, de distribution ainsi que de services de QP clinique.

À l'appui de l'engagement de Thermo Fisher en faveur de la durabilité et de son objectif mondial de parvenir à zéro émission nette d'ici 2050, le site de Bleiswijk utilise 15 % d'énergie solaire et fonctionne sans gaz, fournit un chauffage et un refroidissement durables avec des pompes à chaleur électriques respectueuses de l'environnement et utilise une technologie ultramoderne de récupération de la chaleur.

Thermo Fisher se consacre à fournir des solutions de bout en bout pour promouvoir une recherche clinique inclusive et pertinente. En plus de la nouvelle installation dans l'UE, Thermo Fisher a également récemment élargi sa capacité de fabrication de produits biologiques à Saint-Louis, ouvert une nouvelle installation de fabrication de thérapie cellulaire à San Francisco et lancé un laboratoire d'innovation en Pennsylvanie. Pour en savoir plus sur les capacités de l'entreprise, rendez-vous sur thermofisher.com/patheon.

