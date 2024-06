Le gouvernement du Canada investit dans des programmes visant à promouvoir l'activité physique et de saines habitudes de vie





OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que le fait d'aider les Canadiennes et les Canadiens à adopter de saines habitudes de vie constitue également un investissement dans la création de communautés et d'un pays en bonne santé.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 9 millions de dollars à sept organismes dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, afin de faire avancer des projets qui favoriseront l'adoption de saines habitudes de vie par les Canadiennes et les Canadiens, en particulier les personnes victimes d'inégalités sur le plan de la santé. Les organismes sont les suivants : 8 80 Cities, Green Communities Canada, National Capital Region Equitable Recreation Network, Jouons dehors Canada, la Première Nation Nakota de Pheasant Rump, Sustainable Calgary Society et Unity Health Toronto.

L'activité physique est essentielle à la prévention des maladies chroniques et à l'amélioration de la santé globale, physique comme mentale. Elle aide les gens à vivre plus longtemps des vies plus épanouies, plus productives et plus heureuses.

Ces organismes ont tous comme but commun de créer et de promouvoir des programmes et des infrastructures visant à favoriser l'activité physique et à donner aux membres de la communauté la possibilité de faire de l'activité physique là où ils vivent, travaillent et jouent.

Citations

« Notre gouvernement s'efforce d'offrir à toute la population canadienne la possibilité de faire de l'activité physique et de pratiquer un sport. Grâce au Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, nous soutenons un plus grand nombre de personnes victimes d'inégalités en matière de santé, afin qu'elles adoptent et conservent de bonnes habitudes qui les aideront à mener une vie plus saine, plus longue et plus heureuse. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

« Notre gouvernement est résolu à travailler en collaboration avec des partenaires communautaires pour aider chaque personne à atteindre une santé optimale. L'annonce d'aujourd'hui permettra à de nombreux organismes communautaires d'offrir des programmes qui s'attaquent aux facteurs de risque des maladies chroniques. Les environnements bâtis ainsi que les partenariats qui en découlent contribueront à favoriser une meilleure santé au moyen de l'activité physique et auront des effets bénéfiques sur des collectivités dans l'ensemble du pays, y compris les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de la santé publique du Canada soutient des projets s'attaquant à des facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme (par l'arrêt ou la prévention) et l'inactivité physique, dans le but d'améliorer la santé et de réduire le risque de maladies chroniques.

soutient des projets s'attaquant à des facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme (par l'arrêt ou la prévention) et l'inactivité physique, dans le but d'améliorer la santé et de réduire le risque de maladies chroniques. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures présentent des conseils sur ce que nous pouvons tous et toutes faire pour profiter au maximum de nos journées : bouger plus, limiter nos périodes sédentaires et bien dormir.

