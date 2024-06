Soutien renouvelé de près de 124 M$ sur trois ans pour les carrefours jeunesse-emploi





JOLIETTE, QC , le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit 123,6 M$ pour soutenir les activités des carrefours jeunesse-emploi au cours des trois prochaines années. C'est ce qu'a confirmé la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, accompagnée par la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ainsi que M. François St-Louis, député de Joliette, lors d'une visite du Carrefour jeunesse-emploi D'autray-Joliette ce matin.

Les sommes seront réparties entre l'ensemble des organismes concernés, en fonction notamment du nombre de jeunes présents sur leurs territoires. Le montant annuel d'environ 41,2 M$ représente le financement total issu du Programme de soutien des carrefours jeunesse-emploi. Suivant une approche triennale, il comprend le soutien à la mission globale des carrefours et un appui à des activités spécifiques concernant la réussite éducative.

Citation

« Les carrefours jeunesse-emploi occupent une place de choix dans l'action communautaire, partout au Québec. Le montant de près de 124 millions de dollars que notre gouvernement leur offre pour les trois prochaines années constitue l'assise d'un financement stable et prévisible qui leur permettra de remplir leurs multiples interventions auprès de la jeunesse québécoise. Merci d'aider des milliers de jeunes à s'accomplir et à trouver leur voie. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'expertise des CJE en matière d'employabilité des jeunes n'est plus à démontrer. Les activités sont développées en fonction de leurs intérêts pour leur permettre d'entrevoir toutes les possibilités que peut leur offrir le marché du travail. Le Québec a besoin du talent de chacun de ses jeunes et surtout de toute leur créativité et toute leur passion pour qu'ils puissent contribuer à l'essor de nos communautés, quel que soit le parcours choisi. Je ne peux que réitérer toute ma confiance envers les employés passionnés du CJE de D'Auray-Joliette qui oeuvrent au quotidien à ce que chaque jeune qui cogne à sa porte puisse réaliser tout son potentiel. »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les carrefours jeunesse-emploi accompagnent au quotidien des jeunes de 16 à 35 ans dans leur désir de trouver leur place dans notre société. Avec ce soutien financier, notre gouvernement rappelle l'importance de la mission globale des carrefours jeunesse-emploi et favorise ainsi l'amélioration des conditions de vie de notre jeunesse qui fait face à de nombreux défis. »

François St-Louis, député de Joliette

« Nous remercions le gouvernement du Québec et la ministre Chantal Rouleau pour son appui à l'égard des CJE. Nous avons comme objectif commun de créer un modèle inclusif et adapté aux réalités actuelles afin que chaque jeune réalise son plein potentiel. Nous voulons développer une approche qui deviendra une fierté québécoise et un legs historique pour les générations futures. »

Rudy Humbert, directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Faits saillants

La mission des 110 carrefours jeunesse-emploi est de répondre aux besoins et aux aspirations personnelles et professionnelles des jeunes âgés de 16 à 35 ans, afin qu'ils réalisent leur potentiel et qu'ils participent pleinement à la société, et ce, sans égard à leur situation socio-économique.

Le financement répond aux objectifs de la mesure 3.1.2 du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire en venant soutenir l'arrimage local des carrefours jeunesse emploi du Québec, notamment dans leur contribution à la réussite éducative des jeunes adultes.

