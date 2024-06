The Princess Margaret Cancer Foundation ouvre les marchés





TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Miyo Yamashita, présidente et chef de la direction, The Princess Margaret Cancer Foundation (« la fondation »), et son équipe se sont joints à John McKenzie, chef de la direction, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner la 17e collecte de fonds Ride to Conquer Cancer.

La fondation est le plus important organisme de bienfaisance canadien voué à la recherche sur le cancer. Elle amasse des fonds pour le Princess Margaret Cancer Centre, l'un des cinq plus grands centres de recherche sur le cancer au monde, reconnu pour ses réalisations scientifiques révolutionnaires et pour les soins et traitements qu'elle prodigue à ses patients. Grâce à la philanthropie, à des activités de financement, à sa loterie de maisons de réputation internationale et à ses initiatives de commercialisation, The Princess Margaret Cancer Foundation recueille des fonds essentiels à l'avancement de la recherche contre le cancer, à la sensibilisation du public et aux soins thérapeutiques, le tout au profit des patientes et patients du Princess Margaret Cancer Centre, au Canada et ailleurs dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.thepmcf.ca.

Des collectes de fonds à vélo au Canada, Ride to Conquer Cancer est la plus influente. Le Princess Margaret Cancer Centre bénéficie directement de l'ensemble des fonds amassés lors de cet événement qui rassemble chaque année des milliers de personnes, toutes désireuses de faire progresser la recherche sur le cancer. Si les cyclistes participent toutes et tous pour des raisons différentes, un même but les anime : celui de voir l'humanité triompher dans sa lutte contre le cancer. Quel que soit leur niveau, les personnes intéressées sont invitées à participer. Plusieurs trajets leur sont proposés.

3 juin 2024

