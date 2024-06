Plus fort que jamais : Adani Portfolio présente une performance record





Conformément à son engagement à respecter les normes de transparence les plus élevées, on trouvera ci-dessous les compendiums de crédit et des résultats d'Adani Portfolio pour l'exercice 2023-2024.

La performance de l'exercice 2024 et des cinq dernières années témoigne de la solidité et de la stabilité d'Adani Portfolio et de la robustesse de ses activités qui, malgré toutes les volatilités externes et les vents contraires, continuent de générer une croissance forte et constante. Elle met également en relief la stratégie d'allocation de capital supérieure qui maximise les rendements et minimise les risques.

Adani Portfolio déclare des résultats financiers sans précédent

Au cours de l'exercice 2024, les sociétés Adani Portfolio ont atteint leurs meilleurs niveaux, mettant en évidence la résilience, la force et la stabilité et enregistrant une croissance record du BAIIA de 45 %. Avec des flux de trésorerie en forte hausse et des profils de crédit améliorés, Adani Portfolio est dans une position « plus solide que jamais » pour accélérer la croissance.

BAIIA : avec une progression constante, le BAIIA s'établit à 10 milliards USD avec une croissance record de 45 % en glissement annuel , une performance sans précédent dans l'histoire d'Adani Portfolio.

avec une progression constante, le BAIIA s'établit à avec une , une performance sans précédent dans l'histoire d'Adani Portfolio. Bénéfice de trésorerie des FFO : le bénéfice de trésorerie des flux de fonds d'exploitation (FFO) s'élève à 6,7 milliards USD, enregistrant une croissance de 51 % en glissement annuel, grâce à sa stratégie d'investissement disciplinée offrant une conversion élevée du BAIIA en bénéfice de trésorerie.

le bénéfice de trésorerie des flux de fonds d'exploitation (FFO) s'élève à enregistrant une croissance de 51 % en glissement annuel, grâce à sa stratégie d'investissement disciplinée offrant une conversion élevée du BAIIA en bénéfice de trésorerie. BAIIA des infrastructures de base : la plateforme des infrastructures de base et des services publics a généré 8,3 milliards USD ou 84 % du BAIIA total . La base d'utilisateurs de la plateforme a dépassé les 350 millions , avec une franchise grand public en forte croissance dans les aéroports, la distribution d'électricité, les compteurs intelligents, la distribution de gaz et la plateforme numérique directe destinée aux consommateurs.

la plateforme des infrastructures de base et des services publics a généré . La de la plateforme a , avec une franchise grand public en forte croissance dans les aéroports, la distribution d'électricité, les compteurs intelligents, la distribution de gaz et la plateforme numérique directe destinée aux consommateurs. Actif brut : le total de l'actif brut a augmenté de 8 milliards USD ou de 16 % pour s'établir à 57,4 milliards USD.

le total de l'actif brut a augmenté de 8 milliards USD ou de 16 % pour s'établir à 57,4 milliards USD. Effet de levier conservateur : la hausse du bénéfice de trésorerie a considérablement réduit l'effet de levier net. Le ratio dette nette sur BAIIA est passé de 3,3x à la fin de l'exercice 2023 à 2,2x , un niveau nettement inférieur à la référence sectorielle.

la hausse du bénéfice de trésorerie a considérablement réduit l'effet de levier net. Le ratio dette nette sur BAIIA est passé de 3,3x à la fin de l'exercice 2023 à , un niveau nettement inférieur à la référence sectorielle. Position de liquidité : les réserves de trésorerie de 7,2 milliards USD au niveau du portefeuille ont atteint un niveau sans précédent, en hausse de 48,5 % par rapport à l'année dernière et se situent à 24,8 % de la dette brute.

les réserves de trésorerie de 7,2 milliards USD au niveau du portefeuille ont atteint un niveau sans précédent, en hausse de 48,5 % par rapport à l'année dernière et se situent à 24,8 % de la dette brute. Notations : les flux de trésorerie prévisibles ont conduit à plusieurs mises à niveau de notation entre les sociétés du portefeuille. Adani Ports and Special Economic Zone est devenue la première grande entreprise d'infrastructure indienne à être notée « AAA » . À présent, trois sociétés cotées en bourse (APSEZ, Ambuja Cement et ACC) ont la note INR la plus élevée de « AAA ». Il existe deux entités notées « AAA » sous AESL, à savoir Alipurduar Transmission et Western Transmission.

les flux de trésorerie prévisibles ont conduit à plusieurs mises à niveau de notation entre les sociétés du portefeuille. Adani Ports and Special Economic Zone est devenue la première grande entreprise d'infrastructure indienne à être notée . À présent, trois sociétés cotées en bourse (APSEZ, Ambuja Cement et ACC) ont la note INR la plus élevée de « AAA ». Il existe deux entités notées « AAA » sous AESL, à savoir Alipurduar Transmission et Western Transmission. Diversification des sources de financement : le profil de la dette d'Adani Portfolio représente une exposition équilibrée aux banques nationales, aux banques mondiales et aux marchés des capitaux. Sur l'ensemble de la composition de la dette, l'exposition bancaire nationale s'élève à 36 % et les marchés de capitaux nationaux à 5 %, tandis que 26 % provient de l'exposition au marché bancaire mondial ; le marché mondial des capitaux est à 29 % et le solde de 4 % est issu d'autres marchés.

Téléchargez les compendiums sur :

https://www.adani.com/-/media/Project/Adani/Invetsors/Q4%20FY24%20Performance

À propos de The Adani Portfolio of Companies

The Adani Portfolio, dont le siège est à Ahmedabad, est le portefeuille d'entreprises diversifiées le plus important et à la croissance la plus rapide en Inde. Il possède des intérêts dans les secteurs suivants : logistique (ports maritimes, aéroports, transports maritime et ferroviaire), ressources, production et distribution d'électricité, énergies renouvelables, gaz et infrastructures, agroalimentaire (matières premières, huiles et produits alimentaires, entrepôts frigorifiques et silos), infrastructures de transports publics, défense, entre autres. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale : « Nation Building » et « Growth with Goodness », deux principes directeurs pour une croissance durable. The Portfolio s'est engagé à protéger l'environnement et à améliorer le sort des communautés grâce à des programmes de RSE fondés sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées.

Pour plus d'informations, visitez www.adani.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 juin 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :