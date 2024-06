Le gouvernement du Canada souligne les prochaines étapes de l'économie bleue du Canada





HALIFAX, NS, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les océans sont essentiels à la subsistance des collectivités partout au Canada. Ils ont le potentiel de faire partie d'une solution climatique, de créer plus d'opportunités pour les communautés côtières et intérieures, et de contribuer à une économie bleue plus durable et plus prospère.

Aujourd'hui, lors de la conférence H2O à Halifax, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé la publication de la Feuille de route réglementaire sur l'économie bleue. Cette Feuille de route décrit les mesures que le gouvernement du Canada prendra pour soutenir l'innovation et la croissance économique liées aux océans du Canada. Elle est axée sur cinq domaines principaux, soit les énergies marines renouvelables et la protection de l'environnement, la planification spatiale marine, les navires de surface autonomes, les technologies océaniques, et les engins et pratiques de pêche durables. La Feuille de route répond à ce que nous avons entendu des Canadiens au cours des mois de consultations publiques sur les règlements connexes, et propose des pistes pour aider les collectivités et les entreprises dépendant de l'économie océanique, à investir à long terme dans des solutions qui favorisent l'innovation et font progresser la durabilité.

L'élaboration de la Feuille de route a été dirigée par Pêches et Océans Canada en partenariat avec Ressources naturelles Canada, Transports Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et le Conseil national de recherches du Canada, dans le cadre de l'Initiative des examens réglementaires ciblés coordonnée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Le Canada a besoin d'espaces océaniques en bonne santé pour transformer notre économie océanique en une économie bleue durable. Cette Feuille de route contribuera à obtenir des résultats durables, en proposant une approche à l'échelle du gouvernement, selon laquelle une meilleure protection des océans est capitale pour garantir la prospérité des moyens de subsistance et des collectivités.

Citations

« Nos océans recèlent un immense potentiel pour lutter contre les changements climatiques et stimuler une croissance économique durable. Cette Feuille de route marque une étape importante vers l'élimination des obstacles pour les entreprises, qui dépendent de l'océan pour croître de manière durable, ce qui profitera de manière considérable à tous les Canadiens. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le secteur maritime canadien est essentiel à notre économie et à nos chaînes d'approvisionnement. En développant de nouvelles technologies, nous soutenons et améliorons l'innovation dans l'économie bleue. La Stratégie de l'économie bleue complète et s'harmonise avec notre travail continu dans le cadre du Plan de protection des océans, qui continue d'assurer une meilleure sécurité du transport maritime, d'améliorer la protection des écosystèmes et des espèces marins, et de renforcer la façon dont nous prévenons et réagissons aux incidents maritimes. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

« Les innovateurs canadiens sont des chefs de file dans le développement de produits et de services de technologies océaniques, favorisant la transition vers une économie bleue prospère et durable. La Feuille de route est essentielle pour favoriser l'environnement, dont ces innovateurs ont besoin pour accélérer le développement et la commercialisation de leurs solutions, se positionnant ainsi pour tirer parti des possibilités d'exportation mondiales. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Conseil national de recherches du Canada est fier de contribuer à la mise en oeuvre de la Feuille de route réglementaire sur l'économie bleue, en tirant parti de l'expertise unique de notre Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial pour faire progresser les technologies océaniques et les navires autonomes, et soutenir l'économie bleue du Canada. »

Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Nous mettons en oeuvre plus de 100 initiatives distinctes de modernisation de la réglementation dans différents secteurs et thèmes, ce qui inclut maintenant l'économie bleue du Canada. Il s'agit d'un exemple concret de la façon dont notre gouvernement modernise la réglementation, et soutient une croissance économique durable, tout en maintenant de solides mesures de protection de la santé, de la sécurité, et de l'environnement. Nous continuerons de réduire les formalités administratives et de soutenir l'économie canadienne. »

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

En 2022, le MPO et le SCT ont lancé l'Examen réglementaire de l'économie bleue (EREB), qui a examiné l'incidence de la réglementation sur l'innovation océanique. L'examen a examiné les pratiques réglementaires qui constituent des goulots d'étranglement à la croissance économique et à l'innovation, tout en continuant à donner la priorité aux responsabilités en matière de santé, de sécurité, et d'environnement dans l'économie bleue.

Dans le cadre de l'EREB, le MPO et le SCT ont invité les Canadiens à partager leurs points de vue sur la façon dont la réglementation influe sur l'innovation océanique, les obstacles à la croissance durable sur le plan environnemental, et les moyens d'élaborer des règlements souples pour répondre aux préoccupations des industries océaniques tournées vers l'avenir.

Le poisson et les fruits de mer sont parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada. En 2023, le Canada a exporté pour plus de 7,6 milliards de dollars de poisson et de fruits de mer vers 115 pays.

Liens associés

