Le programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC, le plus important programme de mentorat et de perfectionnement en musique au pays

TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Célébrant son 12e anniversaire, le programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC, soutenu par RBC Fondation, accepte maintenant les soumissions de chansons pour son édition 2024. Reconnu comme une rampe de lancement essentielle pour les artistes musicaux canadiens en herbe, le programme a joué un rôle déterminant dans le développement de la scène musicale canadienne, 65 artistes ayant été soutenus à ce jour. Chaque année, cinq artistes ou groupes émergents sont sélectionnés pour recevoir des prix d'une valeur totale de plus de 100 000 dollars. Les candidatures sont ouvertes aujourd'hui et seront acceptées jusqu'au dimanche 14 juillet 2024, à 23 h 59 (heure de l'Est).

Le programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC a soutenu plus de 60 musiciens.

Le programme offre aux jeunes musiciens âgés de 15 à 35 ans une passerelle vers l'industrie de la musique, y compris le mentorat d'artistes estimés, du temps d'enregistrement dans les studios Metalworks, de l'aide au développement de carrière, du financement et des occasions de se produire à l'échelle nationale. Les lauréats de l'année précédente se produiront au Rivoli de Toronto pendant la Semaine de la musique canadienne, le 5 juin 2024. L'entrée est gratuite et les invités peuvent s'inscrire ici.

Le lauréat du grand prix de l'année dernière, Josh Alexander, estime que ce programme a changé le cours de sa carrière, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il affirme que " Le jeune Josh, qui ne rêvait que d'enregistrer en studio, de rassembler les gens par la musique et de se produire sur scène, serait aujourd'hui sur un nuage ". Le fait d'avoir remporté le grand prix du programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC m'a ouvert les portes d'une infinité de possibilités et d'explorations artistiques, et j'en suis profondément reconnaissant. "

Le lauréat du grand prix de cette année recevra un montant de 20 000 $ en espèces, des places de spectacle lors d'événements clés de l'Allée des célébrités canadiennes, ainsi qu'une séance de travail en studio privé aux Metalworks Studios. Le deuxième lauréat recevra 10 000 $ et trois autres artistes recevront chacun 5 000 $.

Tous les lauréats auront accès à une série d'opportunités de développement de carrière, notamment

Une vitrine à la Semaine de la musique canadienne 2025 avec un laissez-passer pour le festival.

Une représentation au Festival du Voyageur à Winnipeg, Manitoba , février 2025.

, février 2025. Une session de création/mentorat à l'ArtHaus de Toronto .

. Une séance de mentorat avec une personne intronisée dans l'Allée des célébrités canadiennes ou un lauréat du prix Allan Slaight Music Impact.

2 000 dollars pour la réalisation d'une vidéo de performance en direct.

pour la réalisation d'une vidéo de performance en direct. Une page dédiée à l'artiste sur EmergingMusician.ca.

