São Paulo : IEG acquiert InfraFM Expo et entre sur le marché de la gestion des installations

Le secteur génère 70 milliards d'euros rien que sur le marché national

Italian Exhibition Group poursuit son processus d'expansion au Brésil

SÃO PAULO, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Italian Exhibition Group (IEG), l'un des principaux organisateurs de salons et de conférences au niveau mondial, a acquis 100 % et pris en charge l'organisation d'InfraFM Expo, le salon professionnel qui se tiendra de demain au 5 juin au Brésil, à l'Expo Centre Norte de São Paulo.

Le salon InfraFM englobe la gestion des installations, des biens et des lieux de travail dans un marché qui compte plus de 200 000 copropriétés. Mais le Brésil est également un pays où les centres d'affaires et les centres commerciaux deviennent de plus en plus immenses, intégrant les services les plus divers pour rapprocher les familles du lieu de travail.

InfraFM Expo est donc un événement qui propose des solutions, des tendances et des technologies pour la gestion des copropriétés, des installations, des propriétés et des lieux de travail par le biais de la philosophie des entrepreneurs généraux.

« Grâce à cette acquisition, a déclaré Corrado Peraboni, IEG CEO, nous entrons sur un marché d'une valeur de 70 milliards d'euros au Brésil, qui devrait dépasser les 2 000 milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici 2025. Nous avons des projets ambitieux et visons à devenir l'un des cinq premiers organisateurs de salons dans le pays. »

« En 2023, a souligné Graziano Messana, directeur général d'IEG au Brésil, nous avons acquis 100 % de MundoGeo, qui regroupe quatre secteurs : les drones, l'espace, la géolocalisation et les eVtol (les "machines volantes"). L'événement a connu une croissance de 50 % lors de la première édition sous notre direction. Nous prévoyons un potentiel de développement similaire pour INFRA FM, notamment grâce à une collaboration constante avec son fondateur. »

« Outre les salons susmentionnés, a ajouté Francesco Santa, directeur du développement commercial international d'IEG, notre groupe, qui a commencé à opérer au Brésil en 2022, organise également Fesqua, Ebrats et BTFF, avec un portefeuille de produits couvrant un éventail varié et stratégique de secteurs allant du bien-être à la construction civile. »

En 2023, Italian Exhibition Group a enregistré un chiffre d'affaires de 212,4 millions d'euros (+32 % par rapport à l'année précédente), avec un EBITDA de 49,5 millions d'euros.

3 juin 2024 à 09:51

