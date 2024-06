31 millions de dollars pour des palais de justice modernes et encore plus sécuritaires





QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent aujourd'hui un plan de modernisation des équipements de sécurité dans plusieurs palais de justice. Ce plan représente un investissement de 31 millions de dollars, dont 7,6 millions pour l'ajout et la modernisation d'équipements et 23,4 millions pour la formation et l'embauche de constables spéciaux.

Le déploiement des nouveaux équipements est prévu de juin 2024 à septembre 2025. Ainsi, à terme, les palais de justice de Longueuil, de Laval, de Saint-Jérôme, de Québec, de Joliette, de Salaberry-de-Valleyfield, de Chicoutimi, de Sherbrooke et de Gatineau seront munis d'arches de sécurité.

Été 2024 : ? Palais de justice de Longueuil ? Palais de justice de Laval ? Palais de justice de Joliette Automne 2024 : ? Palais de justice de Québec Printemps 2025 : ? Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield ? Palais de justice de Saint-Jérôme ? Palais de justice de Gatineau ? Palais de justice de Chicoutimi Automne 2025 : ? Palais de justice de Sherbrooke

En vue de résorber le manque de constables spéciaux et d'opérer de nouveaux points de contrôle dans certains palais de justice, le ministère de la Sécurité publique avait convenu, avec l'École nationale de police du Québec, de bonifier la stratégie de formation dès janvier 2024. Bien que l'offre de formation ait déjà doublé en 2023, la cadence a été de nouveau accélérée pour permettre la formation de quatre cohortes de constables spéciaux d'ici la fin de l'année 2026.

L'actualisation des équipements de sécurité permettra de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens ainsi que des intervenants du milieu de la justice qui travaillent tous les jours dans ces palais de justice.

Citations

« Bien qu'isolés, les récents évènements survenus au palais de justice de Longueuil et de Sherbrooke nous ont tous ébranlés. Il importe de redonner rapidement un sentiment de sécurité à la population. Il s'agit d'une priorité pour le ministre de la Sécurité publique et moi. C'est pourquoi, au cours des derniers mois, nous avons accéléré les travaux en cours pour la modernisation des équipements de sécurité dans les palais de justice. Tant les citoyens qui y viennent que les intervenants qui y travaillent doivent pouvoir se sentir en sécurité dans les palais de justice. Le plan présenté aujourd'hui répond à cet impératif. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

«?L'ajout d'arches de sécurité dans plusieurs palais de justice au Québec est un pas important pour en faire des lieux encore plus sécuritaires. Ces derniers font partie des différents moyens dont nous disposons pour nous assurer de la sécurité des Québécois et Québécoises dans nos palais de justice. Cela s'ajoute également à l'augmentation substantielle des 144 constables spéciaux additionnels que nous formons depuis mars dernier. Aujourd'hui, cette annonce confirme notre engagement à moderniser les palais de justice pour les rendre encore plus sécuritaires. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les services offerts dans les palais de justice du Québec : justice.gouv.qc.ca/nous-joindre.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

3 juin 2024 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :