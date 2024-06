Atypique et AJ McLean des Backstreet Boys s'unissent pour faire danser les Canadiens durant la saison estivale





Dès aujourd'hui, les Canadiens peuvent s'inscrire pour gagner des prix hebdomadaires, y compris un accès VIP à des fêtes exclusives organisées par le chanteur à Toronto et à Montréal.

MONTRÉAL , le 3 juin 2024 /CNW/ - Soyez prêts à danser. AtypiqueMD, la marque de mocktails prêts-à-boire la plus populaire au Canada, a un nouvel ambassadeur emblématique pour sa campagne estivale, AJ McLean des Backstreet Boys.

L'an dernier, lors de sa tournée à Montréal, AJ a fait une rencontre électrique avec Étienne Boulay, ambassadeur de la marque Atypique. Leur passion commune pour une vie sans contraintes les a immédiatement rapprochés. C'est avec fébrilité qu'AJ rejoint la troupe d'Atypique en tant qu'ambassadeur officiel du concours le plus grandiose de l'été, en plus d'être l'hôte de deux événements de danse exclusifs en juillet au Canada.

« Je suis ravi de m'associer à Atypique et tout particulièrement d'organiser deux soirées de danse légendaires, a déclaré AJ McLean (Backstreet Boys), artiste et entrepreneur. Je cherche toujours des façons de profiter au maximum de la vie, et j'aime le fait qu'Atypique permet aux gens de faire exactement cela. J'ai essayé les boissons Atypique pour la première fois l'an dernier et c'était tellement rafraîchissant d'avoir un mocktail qui a bon goût et qui a fière allure. J'ai hâte de venir au Canada pour danser avec une canette Atypique à la main. »

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens peuvent gagner l'accès aux soirées de danse Atypique x AJ McLean, qui auront lieu à Montréal le 9 juillet et à Toronto le 11 juillet, dans le cadre d'un concours national actuellement en cours au atypiquesummercontest.com . La marque remettra également des prix hebdomadaires incroyables tout au long de l'été, y compris un voyage tous frais payés à l'une des soirées de danse accessible sur invitation seulement. Présents à l'événement... Un bar Atypique bien garni, un DJ épique, une piste de danse, ainsi qu'une séance de rencontre avec notre nouvel ambassadeur : AJ.

« Lorsque AJ et moi nous sommes rencontrés l'an dernier, nous avons tout de suite connecté sur notre façon de voir la vie, et particulièrement sur notre style de vie et nos choix, a affirmé Étienne Boulay, ambassadeur de marque d'Atypique. Quelle meilleure façon de célébrer le mode de vie Atypique qu'en organisant deux soirées de danse épiques cet été? J'ai hâte de ramener AJ au Canada pour faire la fête avec la communauté d'Atypique à Toronto et, dans mon patelin, à Montréal. »

« Nous sommes plus qu'heureux d'annoncer ce nouveau partenariat avec AJ McLean, a déclaré Jean Gagnon, premier directeur principal, Boissons froides, chez Keurig Dr Pepper Canada. Quand il question de boissons, les Canadiens veulent avoir du choix et c'est avec grande fierté que notre marque Atypique puisse être l'option de prédilection de ceux et celles qui choisissent de ne pas boire du tout ou simplement pour une soirée. »

Le concours estival Atypique x AJ McLean est maintenant ouvert et se déroulera jusqu'au 24 septembre. L'accès VIP à la soirée de danse sera le prix de la semaine trois; le gagnant sera sélectionné le 25 juin 2024. Le concours et le partenariat global avec AJ feront l'objet d'une promotion dans les points de vente en magasin, les médias numériques et sociaux, et une campagne nationale de relations publiques.

À propos d'Atypique

Atypique propose sept délicieux mocktails prêts-à-boire inspirés de vos cocktails préférés : Margarita, Sangria, Mojito, Amaretto sour, Spritz, Gin & tonic et Rhum épicé & cola. Avec seulement 60 à 80 calories par canette, Atypique, le plus cocktail des mocktails?, vous permet de vivre votre vie au maximum - que vous soyez sortis prendre un verre avec vos amis ou danser toute la nuit. Atypique est offert en paquets de quatre canettes de 355 ml dans les grandes épiceries du Canada et sur Amazon.ca pour le prix de détail suggéré de 9,99 $.

?AtypiqueMD est la marque de mocktails no 1 et offre plus de mocktails que toute autre marque vendue à travers le Canada - Nielsen CAM 10/07/23

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de boissons de premier plan, avec un portefeuille de plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, et des capacités de distribution importantes pour offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons une position de leader dans les catégories telles que le café, le thé, les boissons gazeuses, le jus et les allongeurs pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetière une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant permet de créer des plateformes de croissance émergentes dans des catégories telles que le café de qualité supérieure, les boissons énergétiques, l'hydratation pour sportifs et la bière non alcoolisée. Nos marques iconiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Animés par notre mission Soif de faire le bien, nos 1?500 employés cherchent à améliorer l'expérience de chaque occasion de boisson et s'efforcent de créer un impact positif pour les individus, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn . Pour en savoir plus sur notre engagement envers la responsabilité sociale des entreprises, visitez keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact/ .

À propos d'AJ McLean

Vous connaissez déjà AJ McLean comme un des cinq membres des Backstreet Boys, l'un des groupes les plus populaires de l'histoire de la musique. Avec d'innombrables succès, des tournées record, de nombreux prix et des ventes mondiales dépassant les 180 millions de dollars, les Backstreet Boys ont été reconnus comme le groupe le plus populaire de l'histoire. Récipiendaire de plusieurs prix et nominé aux Grammy, AJ a produit la meilleure musique pop que l'on puisse offrir - des chansons très élaborées, des rythmes qui font trembler le sol et des harmonies incomparables - ce qui en fait l'un des artistes les plus influents de la musique pop. Il est maintenant temps de découvrir Alexander James, une énigme de la pop qui se fait un nom en solo.

