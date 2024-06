L'Association des banquiers canadiens met à la disposition des aînés les ressources pour les protéger de la fraude et soutenir leur bien?être financier





Les aînés prennent des décisions financières informées grâce aux programmes de littératie financière

TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Durant le mois de juin, Mois des aînés, l'Association des banquiers canadiens (ABC) célèbre le formidable apport des personnes âgées et confirme son appui soutenu à leur bien?être financier et à leur autonomisation à l'échelle du Canada.

« Les aînés au Canada représentent une grande partie de la clientèle des banques, et leur nombre s'en va croissant[1], affirme Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Nos banques tiennent à ce que l'ensemble de la population se sente capable de relever son niveau de littératie financière et que les aînés, particulièrement ciblés par les arnaques, aient confiance dans leurs capacités de détecter la fraude et l'exploitation financière. »

Ressources pour la prévention de la fraude et de l'exploitation financière

______________________________

1 Statistique Canada, Recensement de la population 2021 par âge : proportion des personnes âgées de 65 ans et plus https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur Twitter

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

3 juin 2024 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :