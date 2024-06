Le Groupe WestJet publie le premier rapport d'étape de son Plan sur l'accessibilité et lance de nouveaux services d'accessibilité





La compagnie aérienne souligne les progrès réalisés pour accroître l'accessibilité du transport aérien pour les personnes handicapées

Lancement de trois nouvelles améliorations des services pour les invités qui voyagent avec des aides à la mobilité

CALGARY, AB, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a publié le premier rapport d'étape annuel de son Plan sur l'accessibilité, un an après le lancement de sa première version. Afin de réduire davantage les obstacles et d'améliorer l'accessibilité du transport aérien pour les personnes handicapées, ce rapport présente trois nouvelles améliorations des services pour les invités voyageant avec des fauteuils roulants ou d'autres aides à la mobilité semblables.

« Dans l'ensemble du Groupe WestJet, nous demeurons entièrement déterminés à fournir les services dont nos invités ont besoin, tout en abordant de façon proactive les problèmes d'accessibilité tout au long du voyage », a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, de l'entreprise et du développement durable du Groupe WestJet. « Chaque année, nous servons plus d'un quart de million d'invités qui demandent du soutien en matière d'accessibilité lors de leurs déplacements, et nos équipes de première ligne et en coulisses s'efforcent de répondre à leurs divers besoins. « Au cours de la dernière année, nous avons fait d'importants investissements pour éliminer les obstacles aux voyages, et ces améliorations permettront de mieux servir nos invités handicapés et notre personnel qui les soutient tout au long de leur parcours. »

Mises à jour de la politique sur les dimensions et le poids des fauteuils roulants et des protocoles de manipulation

À la suite d'un examen complet de sa flotte et de son équipement connexe, comme les dispositifs de levage des bagages, WestJet a élargi les limites de dimensions et de poids pour les aides à la mobilité. Grâce à cette modification, le transporteur aérien acceptera désormais une plus vaste gamme d'aides à la mobilité, ce qui augmentera l'accessibilité des voyages avec WestJet pour davantage d'invités. De plus, la compagnie aérienne a adopté une pratique industrielle normalisée qui garantit que les aides à la mobilité motorisées sont exclusivement manipulées en position verticale, ce qui aide à les protéger tout au long du voyage. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mises à jour ici.

Confirmation du chargement des aides à la mobilité enregistrées

Afin d'améliorer davantage la manipulation et le suivi des aides à la mobilité, WestJet a mis en oeuvre une procédure d'étiquetage mise à jour qui garantit que ces dispositifs sont chargés sur l'appareil avec leurs propriétaires.

Dans le cadre de ce nouveau protocole, une fois qu'une aide à la mobilité est placée de façon sécuritaire dans la soute de l'aéronef, l'équipage reçoit un avis et fournit au propriétaire une étiquette matérielle qui lui confirme que son dispositif est à bord et qu'il voyage avec lui.

Nouveaux codes d'identification activés pour les aides à la mobilité

WestJet transporte une multitude de types de fauteuils roulants, notamment des appareils à poussée manuelle et des fauteuils motorisés très sophistiqués. Afin de s'assurer que les employés de WestJet aidant les invités qui voyagent en fauteuil roulant disposent des renseignements dont ils ont besoin, WestJet a lancé trois nouveaux codes de demande de service spécial (SSR) propres à l'appareil :

WCMP : Fauteuil roulant à poussée manuelle

WCBD : Fauteuil roulant contenant une batterie étanche, au nickel-métal-hydrure ou sèche

WCBW : Fauteuil roulant contenant une pile liquide

Les codes d'identification nouvellement mis en oeuvre fourniront aux employés de WestJet des renseignements complets sur les aides à la mobilité en question, afin qu'ils puissent participer efficacement à des discussions détaillées avec les invités, pour s'assurer que les deux parties comprennent à quoi s'attendre et comment préparer les aides à la mobilité uniques pour le voyage.

« Tout au long de nos activités, nous demeurons déterminés à travailler avec diligence, main dans la main avec nos partenaires et nos invités pour tirer parti des progrès réalisés et éliminer davantage l'incertitude tout au long du voyage afin d'offrir une tranquillité d'esprit accrue à nos invités vivant avec un handicap », a conclu Mme Avery.

