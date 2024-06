Avis aux médias - Semaine nationale d'actions régionales de la Coalition Solidarité Santé - Le privé, c'est tout sauf santé!





CARLETON-SUR-MER, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale d'actions régionales de la Coalition Solidarité Santé, notre coalition d'organisations de la société civile de la région organise une conférence de presse pour dénoncer la réforme Dubé en santé. Des représentants du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) et de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) prendront la parole.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse pour dénoncer le privé en santé dans l'est du Québec



QUI : Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ

Jenny Tardif, représentante nationale pour la Gaspésie de l'APTS



QUAND : Le 4 juin 2024, à 10 h



OÙ : Hôtel Le Manoir Belle Plage

474, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, G0C 1J0

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la Coalition Solidarité Santé

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé.

SOURCE Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l''Est du Québec (SIIIEQ-CSQ)

3 juin 2024 à 09:00

