Adaptation aux changements climatiques - Québec accorde plus de 1,2 M$ à la Ville de Dorval pour son projet de verdissement





DORVAL, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 289 484 $ à la Ville de Dorval pour son projet « La Cité de Dorval : territoire résilient », qui vise à augmenter la résilience de sa population face aux changements climatiques. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le financement accordé s'inscrit dans le cadre du volet 1 du programme OASIS, qui a pour objectif de soutenir la planification d'actions de verdissement. Ce projet permettra à la Ville de Dorval de faire l'acquisition de connaissances sur les risques liés aux changements climatiques et de planifier des solutions d'adaptation.

OASIS offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones afin de les aider à se protéger contre les effets négatifs des changements climatiques. Doté d'un budget de 112,4 millions de dollars, le programme soutient la réalisation de projets de verdissement, lesquels permettent de réduire, plus particulièrement, les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles, deux phénomènes météorologiques qui prennent de plus en plus d'ampleur à cause du bouleversement du climat.

« Notre gouvernement agit sur plusieurs fronts pour lutter contre les changements climatiques. Soutenir des projets permettant de prévenir des événements climatiques extrêmes ou d'atténuer leurs effets fait partie intégrante de notre arsenal de stratégies. Je tiens à féliciter la Ville de Dorval pour son ambition de faire face aux enjeux qui touchent directement ses citoyennes et ses citoyens, pour améliorer leur qualité de vie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'adaptation aux changements climatiques est tout aussi essentielle que la réduction des émissions de carbone. Le projet de la Ville de Dorval est un excellent exemple de cette vision intégrée et démontre un engagement fort à renforcer la résilience de sa population. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le programme comporte trois volets, soit : Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. L'aide financière est d'un maximum de 2 millions de dollars par projet; Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. L'aide financière est d'un minimum de 1 million de dollars et d'un maximum de 25 millions de dollars par projet; Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2. Cela inclut l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation de ces infrastructures vertes. L'aide financière est d'un maximum de 2 millions de dollars par projet.



