Événement La fierté de vieillir - Québec annonce un soutien financier à 20 initiatives de gériatrie sociale





QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement La fierté de vieillir portant sur le vieillissement positif, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, en présence de Dr Stéphane Lemire, gériatre et président de la Fondation AGES, ainsi que de J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD), a fièrement annoncé le soutien financier à 20 initiatives de gériatrie sociale dont 14 nouvelles initiatives dans 10 régions du Québec.

Ces initiatives s'inscrivent en complémentarité avec les services offerts aux personnes aînées par les établissements de santé et de services sociaux ainsi que ceux de leurs partenaires.

L'objectif de la gériatrie sociale est de prévenir la perte d'autonomie des aînés à domicile en mobilisant les personnes qui sont dans leur quotidien (les proches, les travailleurs et travailleuses à domicile, les intervenants et intervenantes communautaires, etc.). L'approche de gériatrie sociale repose sur des interventions précoces permettant de prévenir et corriger les trajectoires de vieillissement accéléré avant que l'état de santé d'une personne aînée n'exige des soins plus lourds. En dirigeant ces personnes aînées vers les bons services, en collaboration avec les établissements et les ressources de la communauté, ces initiatives améliorent la mise en contact des aînés avec les ressources pertinentes.

Ces initiatives prévoient l'embauche de nouveaux navigateurs, qui côtoient au quotidien des personnes aînées en perte d'autonomie sur leur territoire. Elles réaliseront des activités de sensibilisation et d'accompagnement de personnes aînées dans la recherche de solutions afin de permettre un maintien de leur autonomie ainsi que leur participation active dans la communauté.

Citations :

«?Je suis très heureuse d'annoncer le déploiement de projets de gériatrie sociale qui s'ajouteront à ceux existants. C'est un modèle auquel je crois. Les initiatives de gériatrie sociale s'intègrent dans notre stratégie pour continuer de promouvoir un vieillissement positif, actif et en santé dans toutes les régions du Québec. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« La gériatrie sociale est une solution très efficace pour renforcer le soutien à domicile au Québec. Dans les dernières années, on a travaillé sur des outils et des formations qui permettent de transférer une partie de l'expertise de la gériatrie vers des intervenants et intervenantes communautaires et le personnel des EÉSAD. Maintenant, ils sont mieux outillés pour intervenir à domicile sur des enjeux très importants comme la prévention des chutes, la prévention du déconditionnement, le suivi des maladies chroniques, etc. Comme on est à la jonction entre les milieux communautaires, les EÉSAD et les milieux de soins, les équipes de gériatrie sociale sont en mesure d'accompagner plus vite les personnes vers les bonnes ressources. »

Dr Stéphane Lemire, gériatre et président du conseil d'administration de la Fondation AGES

« Nous saluons la multiplication des initiatives de gériatrie sociale, dont celles dans les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Les EÉSAD constituent des ports d'attache tellement pertinents pour le déploiement et la réalisation d'initiatives de gériatrie sociale que nous ne pouvons que nous réjouir et être reconnaissants à la ministre Bélanger. Au quotidien, actuellement, c'est une armée de plus de 9 000 aides à domicile qui se rendent chez plus de 100 000 personnes. Les aides à domicile passent souvent quelques heures chez les aînés afin de leur offrir des services d'aide domestique et d'assistance personnelle, de répit, ce qui leur donne une capacité d'observation et de repérage unique pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs portés par la gériatrie sociale. Espérons que l'ensemble des EÉSAD du Québec pourront un jour contribuer au déploiement et à l'application du concept développé par la Fondation AGES. »

J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD

Faits saillants :

Rappelons que ces 14 nouvelles initiatives de gériatrie sociale s'ajouteront aux six projets pilotes déjà en cours déployés dans les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du nord de l'île de Montréal et de Laval , pour un total de 20 initiatives.

, pour un total de 20 initiatives. Les régions supplémentaires visées pour ces initiatives sont la Mauricie, l'est et l'ouest de l'île de Montréal, la Chaudière-Appalaches, les Laurentides et la Montérégie-Centre.

L'investissement total octroyé pour ces 20 initiatives est de 6,15 millions $ sur trois ans (2024-2027).

Précisons que la gériatrie sociale est un nouveau service offert dans certaines régions du Québec depuis 2019.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

3 juin 2024 à 09:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :