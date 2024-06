« Profil démographique de la main-d'oeuvre en environnement au Canada » - un nouveau rapport d'ECO Canada sur le profil détaillé de la main-d'oeuvre verte canadienne.





CALGARY, Alberta, 03 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada a publié un nouveau rapport intitulé « Profil démographique de la main-d'oeuvre en environnement au Canada», qui donne un aperçu complet des données démographiques et des caractéristiques des professionnels travaillant dans le secteur de l'environnement au Canada.



Le Canada a besoin d'une main-d'oeuvre environnementale nombreuse et qualifiée pour atteindre son objectif de croissance économique durable. Notre dernier rapport sur les perspectives du marché du travail dans le secteur de l'environnement estime que 7 % de la main-d'oeuvre canadienne participera ou soutiendra des activités de protection de l'environnement, de gestion des ressources naturelles ou de développement durable en 2023, et que plus de 480 000 nouveaux travailleurs verts seront nécessaires au cours de la prochaine décennie.

Les employeurs à la recherche de travailleurs qualifiés dans le domaine de l'environnement signalent que les pénuries de main-d'oeuvre et de compétences ont déjà un impact sur leurs organisations et s'attendent à des défis encore plus importants à l'avenir. Pour trouver les travailleurs dont ils ont besoin, les employeurs devront explorer toutes les sources de talents disponibles et encourager la diversité sur le lieu de travail.

« Les conséquences des changements climatiques sont sans précédent pour notre population, l'environnement et notre économie. En apportant notre soutien à des rapports de recherche tels que celui d'ECO Canada, nous travaillons ensemble pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ces conclusions nous aiderons à remédier à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur environnemental et à atteindre notre objectif d'une économie nette zéro. » - Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles.

Les points saillants du rapport sont les suivants :

Diversité des genres : Si le secteur de l'environnement a progressé en matière de diversité des genres, les femmes représentant 46 % de la main-d'oeuvre, il reste encore des progrès à faire pour atteindre la parité hommes-femmes, en particulier dans les postes de direction.



: Si le secteur de l'environnement a progressé en matière de diversité des genres, les femmes représentant 46 % de la main-d'oeuvre, il reste encore des progrès à faire pour atteindre la parité hommes-femmes, en particulier dans les postes de direction. Répartition par âge : Le rapport met en évidence une répartition par âge relativement équilibrée parmi les professionnels de l'environnement, une part importante de la main-d'oeuvre étant âgée de 25 à 44 ans.



Le rapport met en évidence une répartition par âge relativement équilibrée parmi les professionnels de l'environnement, une part importante de la main-d'oeuvre étant âgée de 25 à 44 ans. Niveau d'études : La majorité des professionnels de l'environnement ont fait des études postsecondaires, 75 % d'entre eux étant titulaires d'un diplôme universitaire et 17 % d'un diplôme ou d'un certificat d'études collégiales.

Caractéristiques de l'emploi : Le rapport examine diverses caractéristiques de l'emploi de la main-d'oeuvre environnementale, notamment la satisfaction au travail, les fourchettes de salaires et le statut professionnel.



Les conclusions du rapport ont des implications significatives pour l'avenir du secteur de l'environnement, soulignant l'importance de l'éducation et de la formation continues pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie.

« Le profil démographique de la main-d'oeuvre en environnement du Canada fournit des informations précieuses sur l'état actuel de l'industrie et sur les possibilités de croissance et de développement futurs », déclare Geni Peters, directrice de la recherche à ECO Canada. « Il souligne l'importance de la diversité et de l'inclusion pour stimuler l'innovation et la durabilité dans le secteur de l'environnement. »

Le rapport complet peut être téléchargé sur le site web d'ECO Canada : Profil démographique du secteur de l'environnement au Canada

Ce projet est rendu possible grâce au financement du Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle du gouvernement du Canada.





« Les opinions et interprétations contenues dans cette publication sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. »

À propos d'ECO Canada

ECO Canada se consacre à servir l'industrie canadienne de l'environnement. De la création d'emplois aux subventions salariales, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, ECO Canada soutient les professionnels de l'environnement tout au long de leur carrière. Nous visons à promouvoir et stimuler une croissance économique responsable et durable à l'échelle de l'industrie, tout en veillant ce que la protection de l'environnement et les pratiques exemplaires demeurent une priorité de tous les instants. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats avec le milieu universitaire, créé des outils et mené des recherches qui ont servi à former et agréer les chercheurs d'emploi en environnement, ainsi qu'à répondre aux besoins du marché du travail.

Nous travaillons aux côtés des pouvoirs publics, des décideurs politiques, des établissements universitaires, des étudiants, des employeurs, des professionnels de l'industrie et de divers publics internationaux pour faire du Canada un leader mondial dans le développement de solutions novatrices pour la main-d'oeuvre et la création d'emplois. Nous demeurons la source de référence incontestée sur le marché du travail en environnement; nos recherches permettent de générer des statistiques et des analyses incomparables sur les tendances de l'économie et du marché de l'emploi au sein de l'industrie, lesquelles permettent de déceler les écarts à combler en matière de main-d'oeuvre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Wilson

Vice-président, marketing et ventes

ECO Canada

[email protected]

