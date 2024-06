Le Canada adhère au projet international de radioastronomie du SKAO





L'investissement de 269 millions de dollars ouvre la voie à des découvertes en astronomie et en technologie

OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Pour faire avancer la recherche scientifique, approfondir notre compréhension des lois fondamentales qui régissent l'Univers et fabriquer des instruments ultraperfectionnés, une collaboration mondiale est nécessaire et ce en particulier dans le domaine de l'astronomie. Le gouvernement du Canada est résolu à offrir aux astronomes canadiens les outils et les occasions nécessaires pour se hisser à l'avant-scène de la recherche scientifique de pointe et ainsi consolider la réputation du Canada en astronomie.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, est heureux d'annoncer que le Canada est désormais membre de l'Observatoire du réseau d'un kilomètre carré (Square Kilometre Array Observatory ou SKAO). Cette adhésion couronne plus de deux décennies de collaboration internationale où le Canada a joué un rôle de chef de file. Une fois les travaux terminés, le SKAO sera le plus grand observatoire de radioastronomie jamais construit, et son apport à la science sera comparable à celui du télescope spatial James-Webb ou du télescope spatial Hubble.

Par l'entremise du Conseil national de recherches du Canada, le Canada investira 269 millions de dollars sur 8 ans dans le cadre du SKAO. Cette somme permettra à l'industrie et au milieu universitaire canadiens de fournir des systèmes d'observation essentiels à la mission du projet et garantira aux astronomes canadiens un accès à une installation de premier plan dans le monde.

Citations

« Le Canada est depuis longtemps un chef de file dans le domaine de l'astronomie et de l'exploration spatiale. En devenant membre de l'Observatoire du réseau d'un kilomètre carré (SKAO), il assurera aux chercheurs canadiens un accès à l'un des radiotélescopes les plus puissants de la planète. Non seulement les technologies liées au SKAO permettront de réaliser des découvertes en astronomie, mais elles détiennent le potentiel d'améliorer le quotidien des Canadiens grâce à de meilleurs réseaux et à des avancées dans d'autres domaines, par exemple une performance supérieure et une précision accrue des systèmes d'aide à la conduite des véhicules automobiles. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada est un acteur pivot de la participation du Canada au sein de partenariats internationaux qui favorisent la découverte scientifique et l'innovation en matière d'instrumentation au profit de la communauté des astronomes. Notre accession au statut de membre de l'Observatoire du réseau d'un kilomètre carré est le fruit de décennies de travail intensif et de collaboration. En effet, le Canada a largement contribué à définir le cadre et la conception du nouvel observatoire depuis les années 1990. Nous sommes maintenant prêts à jouer un rôle tout aussi essentiel dans sa construction et son utilisation à des fins scientifiques. »

- Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Depuis plus de 20 ans, le Canada est un partenaire précieux du projet de l'Observatoire du réseau d'un kilomètre carré (SKAO). C'est donc un plaisir de l'accueillir en tant que nouveau membre et en tant qu'ambassadeur de l'Observatoire en Amérique du Nord. Il y a un an à peine, lors de la réunion du SKA et du projet ngVLA (en anglais seulement) qui s'est tenue à Vancouver, j'ai pu constater l'enthousiasme des astronomes canadiens à l'égard du projet, surtout ceux en début de carrière qui auront la chance d'utiliser les télescopes du Réseau d'un kilomètre carré (Square Kilometre Array ou SKA). Nous pourrons maintenant travailler à approfondir notre collaboration avec nos collègues de là-bas et avec ceux de la grande communauté du SKAO au fil de la construction et de l'exploitation du SKA dans les années à venir. »

- Phil Diamond, Ph. D., directeur général du SKAO

« L'adhésion du Canada à l'Observatoire du réseau d'un kilomètre carré (SKAO) marque le début d'une ère nouvelle pour le pays. C'est une nouvelle qui ravit particulièrement les chercheurs en début de carrière, puisque c'est cette génération qui révolutionnera notre compréhension de l'Univers grâce aux images que fourniront ces nouveaux télescopes. »

- Kristine Spekkens, Ph. D., directrice scientifique du SKA au Canada et professeure de physique, d'ingénierie physique et d'astronomie à l'université Queen's

Faits en bref

Le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada représentera le Canada dans la gouvernance du SKAO.

L'investissement du gouvernement du Canada dans le projet du SKAO est un catalyseur de contrats pour l'industrie. L'un des meilleurs exemples est la société MDA Space, qui s'est vu accorder un contrat par le SKAO pour concevoir et intégrer le corrélateur et formateur de faisceau du télescope SKA-Mid en Afrique du Sud.

La contribution canadienne est également à l'origine d'une entente entre l'Alliance de recherche numérique du Canada et le Conseil national de recherches du Canada visant à étendre l'infrastructure actuelle afin de soutenir le centre régional du SKA au Canada. Ce centre participera au projet international de création d'un réseau de centres de calcul haute performance voué à soutenir l'utilisation des données collectées par le SKA à des fins scientifiques. Le SKAO est un observatoire de radioastronomie de prochaine génération qui réunit plusieurs pays pour la construction et l'exploitation de radiotélescopes de pointe en Australie et en Afrique du Sud.

En plus d'être un projet important en astronomie et en science fondamentale, le SKAO est considéré par beaucoup de gens comme l'ultime projet de mégadonnées.

Les contributions technologiques majeures que le Canada a effectuées au SKAO auront des retombées dans un éventail de secteurs comme le traitement et le stockage de données et des signaux numériques, les télécommunications, l'imagerie médicale, et les nouvelles technologies quantiques.

La construction de la première phase du SKAO s'est amorcée en juin 2021 et devrait s'achever d'ici 2029.

Liens connexes

