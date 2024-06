DEBIOPHARM ET GENOME & COMPANY CONCLUENT UN ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE FAMILLE DE CONJUGUÉS ANTICORPS-MÉDICAMENT ONCOLOGIQUES POTENTIELLEMENT « FIRST-IN-CLASS »





Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique indépendante basée en Suisse dont la vocation est de développer les traitements de référence de demain afin de guérir le cancer et les maladies infectieuses, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de licence exclusif avec Genome & Company (http://genomecom.co.kr/), une société d'immuno-oncologie de premier plan à l'échelle mondiale, pour le développement de conjugués anticorps-médicament (ADC) potentiellement « first-in-class ». L'accord confère à Debiopharm les droits mondiaux exclusifs pour le développement d'ADC combinant des anticorps spécifiques de Genome & Company avec la technologie de liaison innovante Multilinktm de Debiopharm afin de mettre au point des agents thérapeutiques hautement novateurs permettant de déjouer les cancers difficiles à traiter.

Les ADC sont des traitements oncologiques de pointe associant trois composants : un anticorps monoclonal, un agent de liaison stable et une ou plusieurs charges utiles cytotoxiques puissantes. Ces composés ciblés identifient et se fixent sur des antigènes spécifiques à la surface des cellules cancéreuses et favorisent la délivrance ciblée des charges utiles toxiques aux cellules cancéreuses exprimant les antigènes. Cette modalité améliore l'efficacité thérapeutique tout en diminuant la toxicité systémique et les effets indésirables typiquement associés aux traitements oncologiques conventionnels. Cette capacité distinctive à éliminer sélectivement les cellules cancéreuses tout en préservant les tissus sains a conféré aux ADC une visibilité auprès des acteurs du développement pharmaceutique. Face à l'intérêt sans cesse croissant pour le développement d'ADC, la conception des agents de liaison est devenue un facteur déterminant crucial, car peu d'agents de liaison offrent une stabilité suffisante pour permettre une libération spécifique et efficace du médicament.1

« En nous appuyant sur notre collaboration fructueuse avec Genome & Co, le potentiel de développement de cette nouvelle famille d'anticorps en utilisant notre technologie exclusive de liaison clivable Multilinktm est une opportunité captivante. Nous avons reconnu que les anticorps innovants de Genome correspondaient parfaitement à notre objectif de développement en raison de la nouveauté de la cible et de son expression dans des types de tumeurs dont les besoins ne sont pas satisfaits », a déclaré Frédéric Levy, directeur scientifique. « Cette collaboration élargie avec l'anticorps de Genome & Company, dirigé contre une nouvelle cible, témoigne de notre détermination à établir des partenariats stratégiques pour le développement d'ADC ?first-in-class' et ?best-in-class' en exploitant notre technologie exclusive Multilinktm, offrant des caractéristiques de linker uniques qui accordent une stabilité et une DAR accrues, optimisant ainsi la spécificité et l'efficacité du traitement. »

Debiopharm entend développer plus avant sa plateforme d'ADC, en explorant de nouveaux ADC bispécifiques exclusifs et des technologies susceptibles de changer la donne, telles que de nouvelles charges utiles, des charges utiles doubles et des dégradeurs, en mettant à profit sa solide expérience en matière de développement de médicaments pour accélérer la mise à disposition d'ADC pour les patients.

« Cet accord représente pour Genome & Company le premier octroi de licence dans le domaine de l'oncologie de précision, et nous avons pu obtenir des résultats significatifs au stade préclinique précoce grâce à nos excellentes capacités de recherche et de développement », a commenté Yoo Seok Hong, directeur général de Genome & Company. « Nous nous attendons à ce que les résultats de notre pipeline de nouveaux médicaments anticancéreux soient visibles dans un avenir proche, au travers de cet accord de licence. »

À propos de Multilinktm

Multilinktm est une nouvelle plateforme de liaison clivable adaptée à la fixation de plusieurs médicaments et compatible avec n'importe quelle technologie de conjugaison pour produire des ADC présentant un rapport médicament-anticorps (DAR) élevé. Cette technologie unique et innovante permet de charger plusieurs charges utiles sur un anticorps pour un effet thérapeutique renforcé. Cette plateforme de liaison très efficace et bien tolérée peut être utilisée par d'autres sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques spécialisées pour produire des ADC exclusifs au stade clinique.

Portefeuille d'ADC de Debiopharm

Notre portefeuille d'ADC est constitué de cibles soigneusement sélectionnées potentiellement « first-in-class » ou « best-in-class », dont Debio 1562M, un ADC anti-CD37 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et des syndromes myélodysplasiques (SMD), et Debio 0532, un ADC anti-HER3 pour les tumeurs solides. Des partenariats clés prévoient également des possibilités d'acquisition de licences pour des anticorps bispécifiques ciblant HER2-HER3 et HER3-EGFR, ainsi que d'autres cibles non divulguées. Nos ADC sont conçus à l'aide de la technologie de liaison clivable exclusive MultiLinkTM, garantissent à la fois un DAR élevé et une grande stabilité, et sont développés avec différentes cytotoxines sélectionnées de manière stratégique. Debio 1562M, l'ADC anti-CD37 avec une nouvelle charge utile dérivée du DM1, est notre programme le plus avancé, qui devrait atteindre le stade clinique en 2025. Nous continuons à investir dans notre plateforme d'ADC, en explorant des technologies susceptibles de changer la donne, telles que de nouvelles charges utiles, des charges utiles doubles ou des dégradeurs, en mettant à profit notre solide expérience en matière de développement pour accélérer la mise à disposition d'ADC pour les patients.

À propos de Genome & Company

Depuis sa création en 2015, Genome & Company développe de nouveaux médicaments innovants, dont des traitements anti-cancéreux dérivés du microbiome. Grâce à des innovations ouvertes continues assorties de collaborations externes mondiales et d'investissements stratégiques, l'entreprise a élargi son pipeline de produits dérivés du microbiome aux maladies cérébrales et continue de faire figure de pionnier sur le marché en devenant un groupe totalement intégré d'envergure mondiale dans le domaine de la santé, capable de mener des activités de recherche, de développement et de fabrication de modalités pharmaceutiques « first-in-class » dérivées du microbiome. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet http://www.genomecom.co.kr

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe des traitements innovants ciblant de grands besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et des maladies infectieuses. Dans l'optique de combler le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et leur accès aux patients à travers le monde, nous identifions des molécules et technologies à fort potentiel en vue d'une acquisition de licence, nous démontrons cliniquement leur sécurité et leur efficacité, puis nous sélectionnons de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique afin qu'un maximum de patients puissent y avoir accès à l'échelle mondiale.

