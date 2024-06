Semaine québécoise des personnes handicapées 2024 - Le gouvernement améliore le quotidien des personnes vivant avec un handicap et de leurs familles





QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Alors que se déroule la Semaine nationale des personnes handicapées, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant et la ministre de la Famille, Suzanne Roy, ainsi que la députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés, Marilyne Picard, annoncent différentes mesures visant à mieux soutenir les personnes handicapées et leurs proches. Par ces gestes, le gouvernement du Québec se montre à l'écoute des familles et est en action afin de faciliter leur quotidien.

Plus de familles toucheront les suppléments pour les enfants handicapés

Comme annoncé dans le récent budget du ministre des Finances, Eric Girard, le gouvernement ajoute 4,4 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer le soutien financier aux parents d'enfants handicapés. À compter du 1er juillet 2024, des modifications seront apportées aux suppléments pour les enfants handicapés de l'Allocation famille.

Ces modifications ont pour objectif de mieux répondre à la réalité de ces familles. Les familles d'enfants lourdement handicapés de moins de 2 ans auront maintenant accès au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE). Elles pourraient bénéficier de près de 14 000 $ de plus annuellement par enfant admissible selon leur condition. Ce montant est non imposable et il sera indexé chaque année.

Des mises à jour et des simplifications permettront également à un plus grand nombre de familles d'avoir accès au supplément pour enfants handicapés (SEH). Par ailleurs, les critères d'admissibilité du SEH seront revus afin qu'ils soient plus faciles à comprendre pour les parents.

Allégement de la reddition de compte et plus de flexibilité pour les familles de personnes handicapées

Dans le but de simplifier les démarches faites par les familles et d'alléger la bureaucratie, des changements ont également été apportés au programme de soutien aux familles (SAF) de personnes présentant un handicap, afin de mieux répondre à leurs besoins.

Parmi les principaux changements, notons :

Les familles pourront désormais utiliser les sommes à leur disposition comme bon leur semble, pour la catégorie de services qu'elles souhaitent (répit, gardiennage, tâches domestiques, dépannage, etc.) à la hauteur du montant qu'elles souhaitent. C'est un changement majeur, car un seuil existait auparavant quant aux sommes dépensées pour le répit et pour le gardiennage;

Le versement des allocations se fera désormais quatre fois par année, et non plus une seule fois par année. Ce changement s'accompagne d'un allégement de la reddition de compte pour les familles, ce qui représentait un irritant pour plusieurs d'entre elles.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé récemment la simplification des démarches que doivent faire les familles d'enfants lourdement handicapés pour les demandes de soins et services de soutien à domicile.

Retraite Québec pourra désormais, avec l'autorisation des familles, faire le transfert du dossier des enfants handicapés aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux. De cette manière, les informations chemineront plus facilement. C'est moins de paperasse, plus d'efficacité et, surtout, plus de soutien pour ces familles.

Cet allégement cible les enfants admis au SEHNSE.

Citations :

« En cette Semaine québécoise des personnes handicapées, nous sommes plusieurs élus à unir nos forces afin d'envoyer un message aux personnes handicapées et à leurs familles : notre gouvernement continue et continuera d'être là pour vous soutenir. Les familles nous demandaient de retirer certains irritants et de rendre tout le fonctionnement de certains processus moins lourd et plus flexible; c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui. Je suis fier des efforts déployés ces dernières années afin de rendre la société québécoise toujours plus inclusive et aussi pour simplifier le quotidien des familles qui s'occupent d'un proche vivant avec un handicap. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

«?Les familles avec des enfants handicapés ont une réalité nettement différente. C'est important pour nous de leur donner le plus de ressources et d'outils pour leur simplifier la vie et s'assurer que leur enfant puisse se développer dans les meilleures conditions. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on enlève de la paperasse et on ajoute de soutien financier important pour les enfants admissibles au SEH et au SEHNSE. Avec 14 000$ de plus par année pour les familles, on fait une réelle différence dans leur vie. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

«?L'amélioration du soutien offert aux parents d'enfants handicapés est une priorité pour moi depuis plusieurs années. Étant moi-même dans cette situation, je comprends ce que vivent ces parents. Il s'agit d'un engagement qui demande à la fois du courage, du dévouement et beaucoup d'énergie. Chaque geste posé pour alléger leur quotidien est une bouffée d'air, et ils en seront très reconnaissants. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés (volet proches aidants)

Liens connexes :

Le Programme de Soutien aux familles (SAF) vise à soutenir les familles et les proches qui résident avec une ou des personnes présentant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui s'en occupent quotidiennement et qui démontrent un besoin de ressourcement. Il comprend diverses mesures, dont des allocations directes pour l'achat de services de répit, de gardiennage (dans le cas d'un enfant) ou de « présence-surveillance » (dans le cas d'un adulte), d'appui aux tâches quotidiennes et de dépannage. Pour en savoir plus sur le SAF : Programme de soutien aux familles | Gouvernement du Québec (quebec.ca) .

Toutes les modalités liées aux suppléments pour les enfants handicapés de l'Allocation famille ainsi que les formulaires pour faire une demande d'aide sont disponibles dans le site Internet de Retraite Québec .

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

3 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :