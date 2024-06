30e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL : UN JALON POUR LA COLLABORATION MONDIALE





Le Forum économique international des Amériques réunit à Montréal des conférenciers mondiaux pour relever les défis les plus préoccupants de notre époque

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - La Conférence de Montréal est fière d'annoncer que sa 30e édition, qui se déroulera du 10 au 12 juin 2024 à l'Hôtel Bonaventure au centre-ville de Montréal, aura pour thème « Mener dans un monde en accélération ». L'événement, organisé par le Forum économique international des Amériques (FEIA), figure au rang des plus importantes conférences économiques en Amérique du Nord. Il accueillera plus de 150 conférenciers internationaux et 2500 participants pour discuter des enjeux mondiaux et mettre en lumière l'écosystème économique local.

Un programme pour un monde en accélération

La Conférence a pour but principal d'explorer les différentes manières par lesquelles les organisations et entreprises peuvent innover afin de prospérer dans un monde en constante évolution. C'est la raison pour laquelle l'événement réunit autant des chefs d'entreprise que des experts universitaires de tous les domaines, ainsi que de nombreuses délégations gouvernementales et internationales.

Le programme de cette année sera axé sur les sujets d'actualité les plus pertinents, tels que les changements climatiques, l'économie mondiale, le commerce international, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, les avancées technologiques telles que l'IA, et la transition énergétique, offrant une plateforme pour des discussions et débats dynamiques tout en réunissant une gamme de conférenciers de premier plan issus des mondes politiques, financiers et économiques, dont notamment :

Des dirigeants politiques, dont la présidente du Conseil du Trésor du Canada , Anita Anand , le ministre des Finances du gouvernement du Québec , Eric Girard , le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs , le gouverneur du Minnesota , Tim Walz , et le gouverneur de l' Illinois , JB Pritzker.

, , le ministre des Finances du gouvernement du Québec , le premier ministre du Nouveau-Brunswick, , le gouverneur du , , et le gouverneur de l' , Des responsables clés du monde de la finance, allant des dirigeants de banques tels que Tiff Macklem , gouverneur de la Banque du Canada ; François Villeroy de Galhau , gouverneur de la Banque de France ; et Joachim Nagel , président de la Deutsche Bundesbank, à des figures éminentes du secteur privé comme Henry Kravis , cofondateur et coprésident exécutif de KKR ; Paul Desmarais, Jr. , président du conseil de Power Corporation du Canada ; et Jean-Guy Desjardins , président du conseil et chef mondial de la direction de Fiera Capital.

, gouverneur de la Banque du ; , gouverneur de la Banque de ; et , président de la Deutsche Bundesbank, à des figures éminentes du secteur privé comme , cofondateur et coprésident exécutif de KKR ; , président du conseil de Power Corporation du ; et , président du conseil et chef mondial de la direction de Fiera Capital. Des dirigeants d'entreprises de premier plan, dont : Frédéric Oudéa, président du conseil du Sanofi ; Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance ; Laurent Germain , directeur général d'Egis ; Val Smith , responsable du Développement Durable et directrice générale chez Citi ; Tamara Lundgren , présidente du conseil, présidente et chef de la direction de Radius Recycling ; Matthias Rebellius, président-directeur général de l'infrastructure intelligente chez Siemens, et Michael McCain , président exécutif chez Les Aliments Maple Leaf.

Une étape importante pour Montréal : 30 ans d'impact mondial

Depuis 1994, la Conférence de Montréal sert de tribune aux leaders mondiaux et aux personnalités du monde des affaires pour échanger, collaborer et innover face aux enjeux actuels. L'événement est profondément ancré dans la ville de Montréal et permet, depuis trois décennies, à des chefs d'État et des dirigeants de renommée mondiale de se réunir dans la région. En plus de favoriser le débat sur les défis et tendances actuels, l'événement joue un rôle de catalyseur pour le développement économique, tant au Québec qu'à l'échelle internationale. De nombreuses organisations utilisent la Conférence comme un moyen d'accomplir une expansion dans d'autres pays ou de recueillir des investissements étrangers. Témoignant de son importance pour la région, la Conférence de Montréal est parrainée par les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, ainsi que plus de 60 autres partenaires des secteurs publics et privés.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à permettre aux entreprises et à l'économie de prospérer. Je me réjouis à l'idée de simplifier le système de réglementation fédéral et de réduire le fardeau administratif. Nous prenons des mesures pour faire en sorte que les règlements suivent l'évolution des technologies et reflètent les réalités, les défis et les possibilités actuelles des entreprises. » - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada.

« Depuis maintenant trois décennies, la Conférence de Montréal mobilise des dirigeants de partout dans le monde, issus autant d'entreprises reconnues que d'organisations internationales, pour aborder les grands enjeux économiques. Cette année encore, j'espère que ce forum nous permettra de prendre les meilleures décisions pour construire l'économie mondiale décarbonée de demain et réussir la transition énergétique. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La Conférence de Montréal est une opportunité pour réfléchir, échanger, et apprendre davantage sur des enjeux économiques mondiaux. Profitons de cet espace pour faire valoir le rôle de Montréal comme leader en matière de transition écologique, développement économique durable et lutte contre les changements climatiques. » - Valérie Plante, Mairesse de Montréal

« Alors que nous célébrons la 30e édition de la Conférence de Montréal, je ne saurais être plus fier de la vision initiale de mon père. Cet anniversaire témoigne de son héritage pérenne et de notre engagement inébranlable à favoriser le dialogue et le progrès à l'échelle mondiale. » - Nicholas Rémillard, chef de la direction du Forum économique international des Amériques.

Pour plus d'information et l'accès à la liste complète des séances et des conférenciers, veuillez consulter le site web de la Conférence de Montréal. Pour participer en personne à cette 30e édition, inscrivez-vous ici.

À propos de la Conférence de Montréal

La Conférence de Montréal réunit des décideurs de toutes les sphères de la société pour aborder les plus grands enjeux actuels. Lancée en 1994, la Conférence est passée d'un rassemblement ponctuel à un événement de renommée internationale portant sur plusieurs jours, auquel participent des dirigeants et des décideurs des mondes gouvernementaux, économiques et universitaires.

L'emplacement de l'événement, au coeur de la métropole, offre au public un rare aperçu socio-politique et économique qui couvre à la fois une perspective nord-américaine et européenne, tout en mettant de l'avant les meilleures pratiques employées à travers le monde.

Accréditation des médias

Les demandes d'accréditation des médias peuvent être soumises via ce formulaire. Les demandes d'entrevues avec les conférenciers peuvent être envoyées à Julia Larivière ( [email protected] ).

