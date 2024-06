Avis aux médias - Cérémonie du lever du drapeau de la Fierté pour lancer la saison de la Fierté sur la Colline du Parlement





OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour le lever du drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement, aux côtés de parlementaires et de personnes invitées spéciales.

Date : Le 3 juin 2024



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : Parterre de l'édifice du Centre

Colline du Parlement

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Note aux médias : Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 3 juin 2024 à 8 h (HAE) en envoyant un courriel à [email protected].

